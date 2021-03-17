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光靠股利年收上百萬 30歲單身男愧疚「我對不起爸媽」

聯合新聞網 / 綜合報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

如果光靠投資股票就有上百萬年收入，你還會想工作嗎？有一名男子靠爸媽給的零用錢投資，股票高獲利，帳上已有500萬，以至於沒動力想去工作，甚至不敢讓家人知曉，慚愧道歉「爸媽我對不起你們，我超廢」。

一名單身男子在「Dcard發文向爸媽「懺悔」，「30歲的我是個魯肥宅，已經快兩年沒工作，整天待在家追劇打電動」，爸媽住在板橋，所以不知道獨自住汐止老家的兒子目前沒工作，每當爸媽問起工作，他都唬爛帶過。

一名男子靠爸媽給的零用錢投資，股票高獲利，帳上已有500萬，以至於沒動力想去工作，甚至不敢讓家人知曉。 圖擷自Dcard
一名男子靠爸媽給的零用錢投資，股票高獲利，帳上已有500萬，以至於沒動力想去工作，甚至不敢讓家人知曉。 圖擷自Dcard

「因為家境不錯，爸媽給了我不少錢」，於是該男子拿零用錢投資股票，光靠股利年收入就上百萬，他說「導致沒有經濟壓力的我、懶惰的我，完全沒有工作的動力」，但也因為如此，他常有內疚感，導致心情鬱悶，更怕沒工作被爸媽發現。

男子表示，想藉由「Dcard」PO文宣洩這謊稱在工作的愧疚感，希望大家可以唸他讓他舒服點，最後向父母懺悔「爸媽我對不起你們，我超廢」。

文章公開後，網友卻發現這名男子似乎有炫耀意味，不少人調侃「爸我找你找好久啊」、「缺女友嗎？我很正」、「交個拜金女友，就會去工作了」，還有人正能量建議「如果很會看股票，開股票課程XD」、「就跟爸媽說是股票營業員啊」、「沒啥好愧疚，可以自由的活著最重要」。

無獨有偶，幾位網友也遇到相同困擾，一名同住在汐止的人透露自己從大一開始投資股票後一直順順賺，被同學問畢業後要幹嘛，「我都不敢說我不用靠工作賺錢，怕他們覺得我炫耀，但真的每天這樣看盤有夠閒，我也沒有什麼額外休閒，有一陣子無聊到超憂鬱的」，另一位網友則是說「身邊沒那麼熟的朋友問起，我都說在家族企業做事」。

Dcard

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