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股票買到連續漲停是什麼感覺？ 過來人曝經歷：會很後悔

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇，去年到現在應該是遇到漲停機率最大的一次，買到連續漲停的股票的人到底是什麼感覺？中央社
有網友好奇，去年到現在應該是遇到漲停機率最大的一次，買到連續漲停的股票的人到底是什麼感覺？中央社

買股票都會希望買到連續漲停的標的，像這樣的喜事，除了要看個人的機運，也要看各股勢頭如何，有網友就好奇，去年到現在應該是遇到漲停機率最大的一次，買到連續漲停的股票的人到底是什麼感覺？網友一致回應，只會後悔買太少！

原PO在PTT股板發文請益，從去年3月到現在，應該是買到漲停股機率最大的一次，他自己關注了一堆連續漲停的股票，但偏偏就是沒買到，就算買到敦泰（3545）也在狂噴之前就賣出，讓他懷疑是不是自己真的運氣太差。

貼文一出立刻引起眾多網友共鳴，「爽啊！然後跌的時候賣不掉」、「每天睡飽數錢，開盤即收盤」、「會很後悔當初買太少」、「做夢也會笑」、「去麥當勞薯條可樂都加大」、「不真實感，每天打開APP看，怎麼這樣就賺了，還這麼多」、「買過美德、恆大，只有一個爽字，平均每兩個禮拜被借券一次」。

不過也有網友勸戒，長期下來容易導致一種股票只漲不跌的幻象，還是要慎選標的，「合一真的是很大的借鏡，見好就要收以免從賺錢變賠錢」、「對心臟不好，很怕哪一秒沒看盤一根筍子」、「沒賣的話一樣是數字，紙上富貴」。

PTT 合一

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