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存股靠複利！0050配息運用網友都推這一種

聯合新聞網 / 綜合報導
許多存股族收到配息，都會想著要如何加以運用才能滾出更大的雪球。 報系資料照／記者杜建重攝影
許多存股族收到配息，都會想著要如何加以運用才能滾出更大的雪球。 報系資料照／記者杜建重攝影

許多存股族收到配息，都會想著要如何加以運用才能滾出更大的雪球，有網友就好奇，最近領到0050的股息，大家都是如何運用達到複利效應的呢？

原PO在臉書「存錢人生」發文表示，領到0050股息之後她想出兩種配置方式，第一種是「股息再投入」，領到配息就換算成股數直接買，另一種是「成本減配息」，原本定期定額的金額減掉配息再投入。

對此，許多網友都表示，要達到複利的效果就是要在下次配息前，除了原本定期定額的成本投入之外，多的配息也要一起投入，「存股就是要靠複利，前5年可能覺得還好，5-10年就能嚐到甜頭了」、「該筆股息額外再繼續投入」、「定期定額繼續固定投入，多的配息就自己找時間在買就好，直接投入也可以」。

不過也有網友認為，可利用分批投入或是投資其他標的來分散風險，「收到股息分12個月，分批投入」、「如果是我，就再分散投資在其它標的」、「這檔（0050）有點高，領到的錢會全數投資，但先丟別的」。

存股 配息

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