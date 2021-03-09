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如何用一句話證明你很懂股票 網建議直接看這東西
「買股必買台積電」，已成為投資客買股時參考的標的之一，對投資新手而言，怎知你詢問對象是股市老手還是空心大蘿蔔，有一位網友在ptt問卦板發問，如何用「一句話證明你很懂股票」，馬上就有熱心網友留言回應「老手就是先看你對帳單，其他都廢話」。
原po貼文表示，之前跟懂股票的朋友閒聊時，常聽他們說一些專有名詞，例如「K線要懂得看」、「台股跟著美股走，半夜就知道今天會漲還是跌了」，最近更常聽到「新手就買台積，穩賺」，原po覺得好奇，除了這些朗朗上口詞彙外，還有什麼其他名言，「會讓新手覺得你很懂股票？」
網友們在看完貼文後，紛紛留言回應「低買高賣」、「買低賣高，財富自由好簡單」、「反手做空」、「十年對稱跌幅，不要不信邪」，更多網友表示「我不懂啦，身邊好幾個朋友都在玩，我從來不碰股票欸」。
實際有在買賣股票的網友建議「對帳單啦」、「老手就是先看你對帳單，其他都廢話」，更有人表示「懂股票的人不會跟你說這麼多」，當然也有網友說「看EPS」。
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