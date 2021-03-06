全世界大缺晶片「台積電卻開始大跌」 內行人曝關鍵主因

有「護國神山」之稱的台積電日前股價不斷飆漲，讓握有台積電股票的人藉此大賺一筆，不過相對於先前的漲幅，近期股價卻開始走下坡。對此，便有名網友就好奇「為什麼全世界都缺晶片但台積電跌？」

原PO在PTT的閒聊版上留言表示，現在全世界都缺晶片，但近期台積電的股票居然會跌，讓他覺得非常沒道理，不禁好奇表示「目前不是都訂單滿到爆，依照正常邏輯，不是應該要股價漲嗎？到底在跌什麼的啦？」

此文一出，不少網友紛紛留言表示「台積電從300漲到600，還沒反應嗎」、「600已經反應單子接不完了」、「訂單早就滿爆了，產能之前就極限了啊」、「去年到現在漲了多少，你要不要先回去看看」、「就算全世界都缺也不代表他一定要漲」、「產能又不會瞬間增加，是不用花時間蓋廠房嗎」。

但許多內行人對此說明，「現在股價已經把幾年後的產能算進去了」、「股價上漲已經是預期未來成長的結果了啊」、「跟股票本來就沒有關係，股票要炒才會漲」、「因為股票是看買賣在漲跌的」、「股價之前已反應，現在只是均值回歸」、「早就說股價跟經濟毫無關聯」。