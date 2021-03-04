大媽All in台積電憂困在650元以上 網友提一建議：還要我教？

台積電因為股價頻頻攀高，連帶帶動台股漲勢，因此被稱為「護國神山」，也是許多民眾投資的目標，有人甚至會將積蓄全都押在台積電上面，就是希望能為自己多賺一筆。有位網友貼文表示聽到一名大媽說將錢全都投入台積電，卻被困在650元以上無法解套，原PO好奇這些人該怎麼辦？

原PO在PTT表示，今（4）日早上他去早餐店吃早餐時，聽到坐在旁邊的一名大媽苦惱地說自己拿了老公的錢，然後全部「歐印（all in）」台積電，不過台積電近日股價表現不如之前，讓這名大媽被困在650以上，遲遲無法解套。對此，原PO就好奇地詢問其他鄉民們，和這位大媽一樣被困在650以上的投資者該怎麼解套比較好？

貼文引起眾人熱議，「現在是整理讓你有機會上車」、「這支就是玩長線的，放著就好了」、「甩掉一堆沒信心的散戶」、「台積電短期700、中期800、長期上看1000！不怕，越跌越買」、「蹲久了就是你的了」、「小波浪也在怕」、「怕屁，遲早破千」。

還有人建議說，「向下攤平還要我教」、「上看一千，別怕，勇敢攤平」、「本多終勝，攤到獲勝」、「我都建議攤平」、「加碼攤平啊」、「短空長多啦，現在特價繼續買就對了」。

雖然網友大多看好台積電股價後勢，不過有專家建議，短線交易人，不急躁低買高賣為宜。中長期投資人，在急速下挫時，再布局訂單能見度高及殖利率較高之題材個股。