元宵變盤！台股失守萬六 股海老牛一張圖 網樂喊：甜甜價來了

今(26)日是元宵節，小股民卻快樂不起來了，昨美股大跌，台股今日開盤下跌262.14點，開在16,190.04點；台積電（2330）開盤611元，大盤指數盤中一度上演萬六關保衛戰，終場大盤指收在15,953.8點，跌498.38點，跌幅逾3%，成交值新台幣4,321.13億元，今日包括電子、傳統產業與金融股全面重挫，盤勢震盪看得小股民好緊張。

昨天美股四大指數重挫，台積電ADR下跌4.76%，聯電（2303）ADR也下跌3.28%。果然今早台股狂瀉，不少人認為這是進場撿便宜好時機。財經作家股海老牛一大早就在臉書粉絲團貼出了美股狂跌的截圖，簡單扼要寫五個字「我要買股票！」

網友紛紛響應，「今天又是甜甜價，棄單大拍賣，可以撿便宜了」、「美國科技股終於大回檔！「漲超多的國內個股要小心回檔修正壓力。如Tesla波段跌幅已達24%，國內電動車概念股若過高本益比也要小心回檔修正。」、「果然是一天漲一天跌」、「備妥銀彈」、「哎呀～最近尖牙都不尖了」、「元宵大打折」，「天下大亂⋯⋯情勢正好！」、「大跌就是買點」、「可以補倉了」。

也有人覺得怕怕，「感覺很害怕 不敢買欸」、「台股跌不夠深啊…」。股海老牛粉絲頁也在上午九點半左右回應，「買完收工」。