快訊

拜登的第一發空襲：美軍轟炸敘利亞「復仇」親伊朗民兵？

美股重挫、MSCI踹一腳 台股收跌498點失守萬六

聽新聞
test
0:00 / 0:00

元宵變盤！台股失守萬六 股海老牛一張圖 網樂喊：甜甜價來了

聯合新聞網 / 綜合報導
股海老牛貼出美股大跌線圖。 圖擷自股海老牛臉書粉絲團
股海老牛貼出美股大跌線圖。 圖擷自股海老牛臉書粉絲團

今(26)日是元宵節，小股民卻快樂不起來了，昨美股大跌，台股今日開盤下跌262.14點，開在16,190.04點；台積電（2330）開盤611元，大盤指數盤中一度上演萬六關保衛戰，終場大盤指收在15,953.8點，跌498.38點，跌幅逾3%，成交值新台幣4,321.13億元，今日包括電子、傳統產業與金融股全面重挫，盤勢震盪看得小股民好緊張。

昨天美股四大指數重挫，台積電ADR下跌4.76%，聯電（2303）ADR也下跌3.28%。果然今早台股狂瀉，不少人認為這是進場撿便宜好時機。財經作家股海老牛一大早就在臉書粉絲團貼出了美股狂跌的截圖，簡單扼要寫五個字「我要買股票！」

網友紛紛響應，「今天又是甜甜價，棄單大拍賣，可以撿便宜了」、「美國科技股終於大回檔！「漲超多的國內個股要小心回檔修正壓力。如Tesla波段跌幅已達24%，國內電動車概念股若過高本益比也要小心回檔修正。」、「果然是一天漲一天跌」、「備妥銀彈」、「哎呀～最近尖牙都不尖了」、「元宵大打折」，「天下大亂⋯⋯情勢正好！」、「大跌就是買點」、「可以補倉了」。

也有人覺得怕怕，「感覺很害怕 不敢買欸」、「台股跌不夠深啊…」。股海老牛粉絲頁也在上午九點半左右回應，「買完收工」。

台積電 台股

延伸閱讀

「恐怕一刻也不得閒」學者點出台積電目前最大問題

解封有望 華航盤中成交量衝70萬張

想趁台積電逢低時湊10股 手殘按成一張須付逾63萬嚇壞他

台股開盤大跌262點 台積電跌24元

相關新聞

元宵變盤！台股失守萬六 股海老牛一張圖 網樂喊：甜甜價來了

今(26)日是元宵節，小股民卻快樂不起來了，昨美股大跌，台股今日開盤下跌262.14點，開在16,190.04點；台積電（2330）開盤611元，大盤指數盤中一度上演萬六關保衛戰，終場大盤指收在15,953.8點，跌498.38點，跌幅逾3%，成交值新台幣4,321.13億元，今日包括電子、傳統產業與金融股全面重挫，盤勢震盪看得小股民好緊張。

看好5G、車用晶片荒 國泰台灣5G+ ETF受益人達28萬人

過去一年受5G逐漸普及和全球疫情的影響，居家、遠距等生活型態使消費者對筆電、電玩及電視等3C產品的需求大增，連帶推升晶片...

台新投信：台股擁三優勢 有機會續攻

台股加權指數再度創下歷史新高，很多投資人想問：在漲多之下，台股基金是否能續抱？台新投信表示，台股擁有2021年企業獲利大...

他想靠ETF投資！母聽到狂搖頭：很垃圾別考慮

許多人都會以投資理財，盼能透過小額投資賺取利潤。有網友表示，近日開始在研究股市投資，對指數股票型基金（ETF）有興趣，然而媽媽聽到卻直說「很垃圾，別去考慮」，讓他相當懷疑是否屬實。其他網友則直言「沒辦法做技術分析，對老人來說不習慣」。

小六社會教投資 她50萬全押台積電估賺20萬被封「少女股神」

近來台股投資熱絡，不僅金牛年開紅盤，也站穩萬六大關，許多想投資開戶的年輕股民亦不在少數，現在更出現了一名就讀小學六年級的「少女股神」，讓民眾大開眼界，熱議她的投資方法。

「恐怕一刻也不得閒」學者點出台積電目前最大問題

台股昨(17)日牛年新春開紅盤，終場大漲559點，是近15年來最亮麗的開紅盤日，其中半導體指標台積電表現亮眼，收在663元，對於美日歐都邀請台積電設廠的計畫，加拿大約克大學副教授沈榮欽也點出了目前最大的問題，面對各國來勢洶洶，台積電「恐怕一刻也不得閒」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。