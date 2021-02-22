他想靠ETF投資！母聽到狂搖頭：很垃圾別考慮

許多人都會以投資理財，盼能透過小額投資賺取利潤。有網友表示，近日開始在研究股市投資，對指數股票型基金（ETF）有興趣，然而媽媽聽到卻直說「很垃圾，別去考慮」，讓他相當懷疑是否屬實。其他網友則直言「沒辦法做技術分析，對老人來說不習慣」。

有網友在PTT發文表示，「最近開始看一些股市投資相關的東西啦，ETF到底好不好啊？我媽聽到ETF，第一個反應就是說很垃圾別去考慮，可是看網路上大家的說法，好像都說ETF是屬於比較穩的投資標的，是因為我媽都炒短線的所以才說ETF垃圾嗎？」

其他網友則留言「跟著指數走，現在可以買」、「先問你媽績效有沒有超越追蹤大盤指數ETF啊」、「你媽缺乾兒子或徒弟嗎」、「先初步了解ETF是什麼再來問啦，一堆標的都天差地別」、「沒時間看盤的話ETF不錯啊」。

有網友說，「先問你媽的長期投資成效，如果很強聽你媽的就好」，對此原PO回應，「我媽的成效喔，至少我出生前就在玩了啦，家裡的生意月收入大概10萬上下而已(早期更差)，能夠養我們長大，每個小孩保險都買好買滿，買了兩棟房子，我覺得應該是算蠻好的啦，不然月收入10萬想支撐這些東西，我真的不知道怎麼搞錢出來的」。