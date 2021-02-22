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小六社會教投資 她50萬全押台積電估賺20萬被封「少女股神」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名媽媽po出女兒的社會科作業。圖擷自ptt
一名媽媽po出女兒的社會科作業。圖擷自ptt

近來台股投資熱絡，不僅金牛年開紅盤，也站穩萬六大關，許多想投資開戶的年輕股民亦不在少數，現在更出現了一名就讀小學六年級的「少女股神」，讓民眾大開眼界，熱議她的投資方法。

一位媽媽在ptt論壇的股市版po出小六女兒的觀察股市作業，題目是「如果你有本金五十萬，會怎麼操作？」而且老師也列了幾支股票給同學們參考，結果這位媽媽的女兒很直接，只填了一行之後就放著了。

而在老師發的模擬股票投資表作業上頭，事實上她也只有填了一檔台積電股票，並寫下買進日期為9月21日，買進股數為1000股，買進價格為447.5元，等於是要把這五十萬的資金都押在台積電了。

至於賣出日期、賣出股數及賣出價格則全都是空白沒有寫，女兒還很有信心地對媽媽說「如果買對了，幹嘛賣？」文章一出，媽媽還寫說，「開學前整理書包剛好翻到這張作業，不曉得老師會打幾分？」然而這樣的操作手法立即引發一堆網友大讚這位小女生是「少女股神」。

如果以今天2月22日來看，早盤台積電股價已來到658元，意即她已經賺了二十幾萬元了，網友看完紛紛留言表示，「財富自由，從小六開始」、「從小學習投資理財還不錯」、「實務教學超棒」、「有錢人教小孩就是不一樣」、「想知道妳女兒讀哪所學校？」

也有人驚訝覺得「小學作業變革滿多的，各種學習單如雪片般飛來」、「我小學的時候如果有遇到這種老師就好了。」不過也有人認為連小學生都在瘋股票，看來全民炒股風氣下，台股高點應該到了，甚至有人建議老師，從小培養理財觀念很好，但前提是教導一些基本的金融知識或儲蓄習慣，而非炒股。

台積電

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