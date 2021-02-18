「恐怕一刻也不得閒」學者點出台積電目前最大問題

台股昨(17)日牛年新春開紅盤，終場大漲559點，是近15年來最亮麗的開紅盤日，其中半導體指標台積電表現亮眼，收在663元，對於美日歐都邀請台積電設廠的計畫，加拿大約克大學副教授沈榮欽也點出了目前最大的問題，面對各國來勢洶洶，台積電「恐怕一刻也不得閒」。

沈榮欽在臉書發文指出，繼美國與日本邀請台積電設廠後，歐盟也向台積電發出邀請，幫助歐盟達成半導體全球佔有率從目前不足的10％增加到20％，所有國家都企圖增加半導體製造能力，台積電技術領先，佔有世界晶圓代工過半的市場佔有率，在美中對抗成為關鍵樞紐，也成台灣國家安全最重要的屏障。

沈榮欽說，Intel（英特爾）、AMD（超微）、 Micron（美光）和 NVidia（輝達）等半導體巨頭於11日聯名上書拜登，要求以基礎建設基金大幅增加投資於半導體製造領域，白宮也回應近期拜登將會發出行政命令，重新檢視關鍵產業供應鏈，包括對國家安全至關重要的半導體在內，將針對供應鏈中的瓶頸提出政策，包括與友邦企業的共同合作。

半導體巨頭在信中寫道「美國半導體製造的世界佔有率從1990年的37%一路下跌到今天的12%」。沈榮欽表示，事實上這些年來只有三個國家的半導體製造比率增加，最主要是台灣和韓國，其次是中國，世界上其他國家半導體製造比重長期而言都是下降的，迫使各國在疫情和美中貿易戰後，重新檢視重新檢視價值鏈的完整，向台灣這樣半導體供應鏈如此完整並且均衡的國家並不多。

沈榮欽也點出台積電的最大問題就是「台灣並非美國的正式盟邦，也沒有邦交」，因此目前沿用川普時期的「經濟繁榮網路」，拉攏台灣進行價值鏈重組。美國因為半導體軟體與科技專利優勢等情勢下，使得台積電停止供貨華為與赴亞利桑那州設廠生產；但是美國對半導體製造的目標顯然遠大於此，如何拉攏台積電也成為拜登政府檢討半導體供應鏈之後的功課。

沈榮欽最後也說，台積電面對美國、南韓、日本、歐盟與中國的來勢洶洶，如何繼續維持技術與產能優勢「恐怕一刻也不得閒」。