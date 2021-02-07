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股票菜鳥「本金3萬」玩一年獲利曝光！ 網驚嘆：厲害啊

聯合新聞網 / 綜合報導
股市示意圖，非新聞當事人。報系資料照
股市示意圖，非新聞當事人。報系資料照

不少人有了理財概念後，會選擇買股票投資，而近日有名玩股一年的網友透露，他以本金3萬元下去玩，目前賺了8千多元，不過身邊的朋友卻認為他的操作太保守，因此想詢問網友意見。對此，許多留言指出他的投資報酬率已經相當高了，照著自己的玩法就好，太貪心說不定會造成負面影響。

原PO在Dcard指出，就快過年了，從去年大概同時期，在朋友鼓勵下開戶學習股票，目前一年下來賺了8千多一些。而他也透露，自己的本金只有3萬元，可能沒辦法獲利太多。

他並跟大家分享自己操作股票的手法，大多都是以差額1到2元的價碼買進與賣出，平均一單賺近1千至2千元，綜合下來，總共也獲利8千多元。但原PO表示，朋友認為他的操作太保守，因此想請教前輩們的看法，「版上的大家有辦法可以靠3萬塊翻倍？」

原PO操作股票手法。 圖擷自Dcard
原PO操作股票手法。 圖擷自Dcard

對此，許多網友認為這樣已經很不錯了，「你的報酬率算高啦！把本金弄大就可以了，我一直把股票當作賺零用錢，得失心才不會那麼重」、「你的報酬率26%，算賺很多了」、「有賺都好，賺10元好過於賠100」、「依照自己的方式慢慢玩就好，太貪會迷失自己」、「厲害啊！我當沖賠17萬」。

不過也有網友給予原PO建議，「你要不要試著多存一點本金再來玩呀？本金太少不是All In一支股票就是買零股，手續費都被吃光，至少10萬再來嘗試？」、「台積電一股的手續費也太高了，直接讓投報率變難看，真心建議要買超過低消呀！雖然你還是賺了」、「本金少不太適合這麼分散吧？我的淺見，顧盤的時間成本不低，除非你當練習就另當別論」。

Dcard 理財

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