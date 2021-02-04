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想趁台積電逢低時湊10股 手殘按成一張須付逾63萬嚇壞他

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友想趁著台積電股價逢低時湊到10股，一不小心按成一張，讓他求助無門。 圖／聯合報系資料照片
一名網友想趁著台積電股價逢低時湊到10股，一不小心按成一張，讓他求助無門。 圖／聯合報系資料照片

被稱為「護國神山」的台積電，股價多次創新高，屢屢帶動台股漲幅，激起許多投資人信心，紛紛進場搶買，即使偶有下跌也嚇不退這些股民，但有名網友卻發文抱怨原本只想買零股，卻不小心按成一張，讓他必須得支付逾63萬元，嚇得他不知如何是好，鄉民們也提供解決方法供原PO參考。

這名男網友在《Dcard貼出APP截圖，並發文寫道自己原本想趁著台積電逢低時湊10股零股，沒想到竟不小心按成一張，也就是1000股，讓他超傻眼，手足無措地說「竟然還成交！誰來救我，我完蛋了」。

從截圖可看到昨（3）日原PO買進9股，成交價格632元，今天想趁著跌到629元時湊到10股，沒想到誤按成1000股，應收付金額為635,229元。

原PO的遭遇也讓網友們很傻眼，「可以當沖的話，就可以現股買賣吧，當天的現股買賣就叫做當沖」、「當沖沖掉啊」、「你有時間發文，沒時間問營業員或籌錢」、「趕快跟家裡說，不要違約交割比較重要」、「當沖賣掉，或是打給營業員說你下錯單，今天一定要處理好，不然到時候變成違約交割的話，事情就大條了」。

對於股市新手來說下錯單的情形很常發生，據《中時新聞網》報導，如果下錯單的話有兩種補救辦法，第一是「當沖」，也就是當日收盤前賣出，這樣就不需要交割任何金額，但必須開戶滿3個月，且一年內有十筆交易紀錄及文件簽屬才有資格。

第二是「報錯帳」，可以請營業員報錯帳，但中間發生的損失得自行負擔，如果有獲利則算券商的。

原PO貼出APP截圖。 圖／翻攝自《Dcard》
原PO貼出APP截圖。 圖／翻攝自《Dcard》

Dcard 台積電

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