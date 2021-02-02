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投資人又調皮！陽明單量出現數筆「168」 網：有錢人的快樂

聯合新聞網 / 綜合報導
陽明海運。圖／陽明海運提供
陽明海運。圖／陽明海運提供

上週五才被連刷多筆賣單「487（是白癡）」，今（2）日陽明（2609）又被反刷多筆單一數字買單攻上漲停！陽明1月29日盤中連續出現多筆賣單都掛「487」張，今日投資人又再狂刷數筆「168（一路發）」張的買單，有網友打趣說道，有錢人的快樂總是這麼枯燥乏味且幽默。

台股上周五大跌，航運股也不能倖免，其中陽明更是被連刷好幾筆「487」張賣單，許多網友都表示，這怨念很深，也讓許多還在船上水手們快得憂鬱症了，沒想到今日陽明在11點30分左右以數筆神奇的「168」買單敲進下，攻上了漲停。

PTT也有網友PO出陽明單量的截圖，圖中可以看出投資人對陽明還是十分有信心，刷出了一排「168」，底下更有眾多網友回應這就是「有錢人的小娛樂」、「陽明vip禮包，輸入168」、「有錢人想的跟你不一樣」、「有錢人的電玩就是不一樣」、「不打線上遊戲，打台股」，還有網友算出，這一排168下來，5544張股票包含交易費將近1億3千萬「還是有錢人會玩」。

不過也有網友認為，這是一波養、套、殺的操作，「明天再拉一波，誘之前的套牢多，最後年前直接殺破底」、「籌碼滿手，喊盤由我」、「無情洗慘戶」、「尬廣（對嗆）上癮了！」、「溺水不知道幾次的船長們又要上船了嗎？」、「主力呵呵笑散戶，線是我在劃的」。

陽明在11點30分左右以數筆神奇的「168」買單敲進下，攻上了漲停。圖／截取自PTT
陽明在11點30分左右以數筆神奇的「168」買單敲進下，攻上了漲停。圖／截取自PTT

陽明 台股

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