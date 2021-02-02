投資人又調皮！陽明單量出現數筆「168」 網：有錢人的快樂

上週五才被連刷多筆賣單「487（是白癡）」，今（2）日陽明（2609）又被反刷多筆單一數字買單攻上漲停！陽明1月29日盤中連續出現多筆賣單都掛「487」張，今日投資人又再狂刷數筆「168（一路發）」張的買單，有網友打趣說道，有錢人的快樂總是這麼枯燥乏味且幽默。

台股上周五大跌，航運股也不能倖免，其中陽明更是被連刷好幾筆「487」張賣單，許多網友都表示，這怨念很深，也讓許多還在船上水手們快得憂鬱症了，沒想到今日陽明在11點30分左右以數筆神奇的「168」買單敲進下，攻上了漲停。

PTT也有網友PO出陽明單量的截圖，圖中可以看出投資人對陽明還是十分有信心，刷出了一排「168」，底下更有眾多網友回應這就是「有錢人的小娛樂」、「陽明vip禮包，輸入168」、「有錢人想的跟你不一樣」、「有錢人的電玩就是不一樣」、「不打線上遊戲，打台股」，還有網友算出，這一排168下來，5544張股票包含交易費將近1億3千萬「還是有錢人會玩」。