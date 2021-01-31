他台積電買在600元快撐不住！ 跌到5字頭...內行曝神招解

睏飽數錢沒有想的那麼容易！日前一名網友人生第一次買股票就選擇當紅的「護國神山」台積電，並買在600元初的價位，起初嘗到飆漲的滋味時還很開心，沒想到持股兩周後卻開始大跌，讓他心情落差超大，直問「快撐不住了，該怎麼辦呢？」

台積電（2330）近日不斷大跌，29日終場以591元作收、下跌1.66。原po在ptt的「Stock」板上發文表示，第一次買股選擇2330，購入價錢落在600元左右，目前持股兩周，一開始買完後就漲了4天，嘗到「睏飽數錢」的快樂，但之後卻下跌6天，第一天跌24000元還沒感覺，第二天跌了16000元後，心情開始變得很差，甚至出現不少負面想法，內心不斷出現「到底要不要賣」、「會一直跌嗎」等的疑慮。

原po接著說，心情已經完全隨著2330嚴重起伏，內心糾結到底要認賠殺出，還是繼續的拗下去，期待2330有漲回來的一天？雖然家人勸他不要賣，但是他2330買到只有剩下幾萬塊錢，許多錯綜複雜的想法一直出現在他的腦海中。

最後，原po自嘲「韭菜就是韭菜」，已經對2330的信仰所剩無幾，雖然目前有先撐住，但若是下周開始大幅下跌，內心可能就會承受不住了，因此希望板上的學長姐能夠給他良好的意見，並苦笑說道「過年的時候會哭著過年還是笑著過年呢？」

貼文一出，網友紛紛建議「我買過348的台積電，買完疫情爆發，大盤開始大跌，過完年跌更深，然後為了不影響心情，開始不看股票app，幾個月之後就到466了，供你參考」、「466套了三個月多，那時朋友都在笑，撐過去就好」、「買2330沒在看盤的啦，沒1000不賣」、「放著就對了，當定存，還是你當股市是提款機？」。

另外也有不少網友認為原po的心理素質有點不ok，酸回「沒信仰就別買2330，是你買太貴，一堆400以下買的沒在怕」、「台灣最強的股票你都不敢持有，其他的大概你也抱不住了」、「本來就買股容易，賣股難」、「直接賣掉，不要跌到450才要賣」、「你就承認信仰不夠」、「下禮拜可能會讓你更失望」。