快訊

羽球年終賽／連兩周不敵安賽龍 周天成依舊晉級四強

共機兩架運8擾台 侵擾我西南防空識別區

聽新聞
test
0:00 / 0:00

憂鬱航海王？狂刷14筆陽明「487」賣單 網笑翻：大戶7PUPU

聯合新聞網 / 綜合報導
陽明在盤中短時間內出現14筆「487」張賣出，不免讓外界討論是不是有暗喻「是白癡（台語）」之意。 左圖／陽明海運提供、右圖／擷自看盤App
陽明在盤中短時間內出現14筆「487」張賣出，不免讓外界討論是不是有暗喻「是白癡（台語）」之意。 左圖／陽明海運提供、右圖／擷自看盤App

2020年底航運股大漲，引發「我要成為航海王」風潮，沒想到近期卻走下坡。陽明（2609）今（29）日在多筆大單敲出下，終場以下跌0.95元收在19.75元，跌破20元關卡。有趣的是，在盤中短時間內發現陽明有連續14筆「487」張賣出，不免讓外界討論是不是有暗喻「是白癡（台語）」之意。

PTT一篇以「陽明今日12:49發生了一件事」為題的文章中，可以看到陽明在中午12點49分時，有多達14筆「487張」的交易紀錄，由於其讀音與「是白癡」相近，也令原PO笑說「各位覺得這是怨念還是嘲諷呢？」

原PO也表示，陽明應該讓很多還在船上的水手們快憂鬱症了吧？「照這個走法，應該封關前還有得跌，不過這個倒的大戶應該是本國人，外國人應該不懂487是啥」。

對此，網友們紛紛表示，「這數字太嘲諷了」、「這真的故意的吧？笑死」、「大戶又調皮了」、「真的很87」、「沒人要當水手，大戶7PUPU」、「以後會不會有414連發？」、「有人說那一秒全部加起來6868，溜吧溜吧」。

PTT 陽明海運

延伸閱讀

路人也看傻！訂單要求「酸奶潑渣男臉上」 外送員竟乖乖照辦

好毛！客要求餐送「四樓紅色門」 女外送員苦爬上樓一看嚇歪

太幸運！連打9顆蛋全都「雙胞胎」男嚇到 內行揭真相：超賺

散戶軋空大戶潮 席捲全球

相關新聞

憂鬱航海王？狂刷14筆陽明「487」賣單 網笑翻：大戶7PUPU

2020年底航運股大漲，引發「我要成為航海王」風潮，沒想到近期卻走下坡。陽明（2609）今（29）日在多筆大單敲出下，終場以下跌0.95元收在19.75元，跌破20元關卡。有趣的是，在盤中短時間內發現陽明有連續14筆「487」張賣出，不免讓外界討論是不是有暗喻「是白癡（台語）」之意。

太早賣！他怨股票獲利了結後又漲一波 釣出更大苦主：台積電賣在291

台股今(29)日早盤開高，一度越過15,600點及月線之上，但隨著台積電(2330)漲勢收斂，大立光(3008)、鴻海(2317)翻黑，午盤翻黑一度下探15,383.59點。股市起起伏伏，小股民的心也跟著上上下下。很多人都遇過「太早賣」的情境，太早放掉強勢股，錯失後頭一大段賺錢的機會。

5G概念ETF正夯 投資人該怎麼選擇？

話說前一陣子，台股在「護國神山」—台積電的帶動之下，指數頻頻創下新高點。但不只是台股，由於台積電股價的頻創新高，再加上5G產業前景亮麗的題材加持，使得5G相關ETF的人氣，也跟著水漲船高。

他大膽all-in這支股 賺到做試管嬰兒資金

去年存下的結婚禮金大膽all in當時一張300多塊的台積電，竟成為他支付試管嬰兒的資金！30歲的上班族楊先生去年聽了母親的建言買進台積電零股，買著買著再加上自己積蓄，讓他賺到做試管嬰兒的資金，不禁讓楊先生笑稱「這是台積電送來的寶寶！」

台積電下跌現在進場好嗎？ 網答案仍偏看多：危機就是轉機

台積電今（25）日股價開低走低，以642元開出下跌7元，股價一度下探至636元，市值縮水9,594.24億元，就有網友表示台積電股價在上週表現亮眼，結果今天開盤卻大跌，讓他好奇大家還有信心進場嗎，貼文掀起眾人熱議。

台股春節前後「先蹲後跳」！是否該抱股過年？法人建議這麼做

台股將在下周五春節封關，在近期累計漲多，及疫情變數再起下，抱股過年壓力大。法人統計，台股在農曆春節前、後，普遍呈現「先蹲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。