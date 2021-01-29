憂鬱航海王？狂刷14筆陽明「487」賣單 網笑翻：大戶7PUPU

2020年底航運股大漲，引發「我要成為航海王」風潮，沒想到近期卻走下坡。陽明（2609）今（29）日在多筆大單敲出下，終場以下跌0.95元收在19.75元，跌破20元關卡。有趣的是，在盤中短時間內發現陽明有連續14筆「487」張賣出，不免讓外界討論是不是有暗喻「是白癡（台語）」之意。

PTT一篇以「陽明今日12:49發生了一件事」為題的文章中，可以看到陽明在中午12點49分時，有多達14筆「487張」的交易紀錄，由於其讀音與「是白癡」相近，也令原PO笑說「各位覺得這是怨念還是嘲諷呢？」

原PO也表示，陽明應該讓很多還在船上的水手們快憂鬱症了吧？「照這個走法，應該封關前還有得跌，不過這個倒的大戶應該是本國人，外國人應該不懂487是啥」。

對此，網友們紛紛表示，「這數字太嘲諷了」、「這真的故意的吧？笑死」、「大戶又調皮了」、「真的很87」、「沒人要當水手，大戶7PUPU」、「以後會不會有414連發？」、「有人說那一秒全部加起來6868，溜吧溜吧」。