太早賣！他怨股票獲利了結後又漲一波 釣出更大苦主：台積電賣在291

台股今(29)日早盤開高，一度越過15,600點及月線之上，隨著重量權值股台積電(2330)漲勢收斂，大立光(3008)、鴻海(2317)翻黑，午盤翻黑一度下探15,383.59點。股市起起伏伏，小股民的心也跟著上上下下。很多人都遇過「太早賣」的情境，太早放掉強勢股，錯失後頭一大段賺錢的機會。有位網友在PTT股板發文，某檔股票他獲利了結，不久該檔股票卻又續漲，他很嘔「沒賣在高點」，忽然深切體會到「賠錢沒關係，少賺要人命」的感受。他求教網友該怎樣調適心態？

原PO說，近期有一檔股票他抱了半年，因為前幾天看到大盤一直跌，他心驚膽戰，決定在獲利30%時出場，但沒想到這檔股票又突然翻紅，大漲10%，他後悔萬分覺得賣錯了，問網友是否該調整心態，「認錯再買進」。

PO文一出，網友吐槽，「這病不難治，賠幾次20%就會好了」、「等你錯過高點，被殺過一次就會知道了」、「多幾次追高買回被套，就會死心了」、「少賺都要你命了，還不認錯歐印」、「炫耀文無誤」、「再追啊，但是十之八九被洗掉賠」、「說真的賺30%很爽了，別像我追回倒賠」。

網友認為還是落袋為安，「每個波段和價差都是賺錢機會」、「把握獲利模式比較重要、「可以安慰自己，至少眼光還是不錯的」、「賺自己能力範圍內能賺的，不要想著吃最低最高」、「賣掉就從自選中刪除，眼不見為淨」、「習慣就好，設定好獲利，入袋後就找下一檔」、「有啥好調整的？賺就是賺，賠就是賠」。

許多苦主也出來討拍，「台積電3張賣在291」、「聯發科四張買300賣253，這樣你心情有比較好嗎」、「賣過56新興、26聯電」、「想想1月還在刷甲板的水手，你會好很多」、「同致181買，不到190就賣，然後就300了」、「台達電200買，被洗了多次，201賣掉的路過」。