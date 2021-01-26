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積蓄+禮金all-in這支股 他做試管嬰成功稱：台積電送來的寶寶

聯合新聞網 / 綜合報導
楊先生去年聽了母親的建言買進台積電零股，買著買著再加上自己積蓄，讓他賺到做試管嬰兒的資金，不禁讓楊先生笑稱「這是台積電送來的寶寶！」。 本報系資料庫
楊先生去年聽了母親的建言買進台積電零股，買著買著再加上自己積蓄，讓他賺到做試管嬰兒的資金，不禁讓楊先生笑稱「這是台積電送來的寶寶！」。 本報系資料庫

去年存下的結婚禮金大膽all in當時一張300多塊的台積電，竟成為他支付試管嬰兒的資金！30歲的上班族楊先生去年聽了母親的建言買進台積電零股，買著買著再加上自己積蓄，讓他賺到做試管嬰兒的資金，不禁讓楊先生笑稱「這是台積電送來的寶寶！」

據東森新聞雲報導，月薪30幾K的楊先生結婚前住在家中，每個月給媽媽1萬元作為家用、同時還固定花5000元買台積電零股，當時股價約200多元，約莫存了4、5年共有200多股台積電。去（2020）年楊先生和女友結婚，宴客的禮金再加上自己的積蓄，他梭哈買了當時一股300多元的台積電，入手後台積股價飆漲，股票讓他賺了20萬元，剛好可以用來支付試管嬰兒的費用，而這些投資觀念都是來自曾為財經記者的媽媽。

楊母表示，在兒子出社會時她就和孩子收房租，每個月一萬元、也算是他們的買房基金，楊母表示：「現在年輕人低薪，只能用最有效率方式強迫儲蓄，時間換取金錢。」在兒子成家後，楊母更建議小倆口將禮金和存款拿去買台積電，理由是「錢與其放在銀行，不如拿來投資好的經營者，由老闆幫你賺才會快！」。果然聽了媽媽的話，台積電的股價一路漲，賣掉了100股和其他股票得的錢剛好可以用來支付試管嬰兒的費用。

幸運的是，楊先生與太太第一次做試管就成功，雖然做試管的錢不完全是靠台積電，只用了其中100股，但他認為這個孩子是「台積電送來的寶寶！」，並感謝另一半同意讓他把錢拿去買台積電股票。

台股 台積電 試管嬰兒

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