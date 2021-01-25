快訊

成人平台入侵捷運車廂拍實境秀？北捷強烈譴責

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電下跌現在進場好嗎？ 網答案仍偏看多：危機就是轉機

聯合新聞網 / 綜合報導
台積電。 圖／路透社
台積電。 圖／路透社

台積電今（25）日股價開低走低，以642元開出下跌7元，股價一度下探至636元，市值縮水9,594.24億元，就有網友表示台積電股價在上週表現亮眼，結果今天開盤卻大跌，讓他好奇大家還有信心進場嗎，貼文掀起眾人熱議。

原PO在PTT發文表示，「護國神山台積電上週大漲時，有人曾預言很快就會下跌，還有人覺得股價太高不敢買，沒想到今天早盤開低走低，不知道大家敢進場嗎？還是選擇暫時觀望？」

貼文一出，多數人看好台積電，認為現在股價低可以購買，「跌3%不算大跌，當然要趁便宜買」、「買，此時不買更待何時」、「3%就怕，回去玩水餃股啦」、「這個叫大跌？我隨便一檔都跌比它多 」、「修正而已，不上車就沒機會」、「危機就是轉機，低買高賣就是這麼簡單」。

但也有人提到，「不要急著買啊，不過風險就是再也買不到630以下」、「快逃啦！過年留點錢在身上不好嗎」、「不急著買，600以下分批進場」、「感覺會再跌，可以等等看，不用急」。

台積電 PTT

延伸閱讀

廁所垃圾桶有「活雞」嚇壞民眾 知情人笑：牠喜歡在那裡孵蛋

有哪不對勁？客人劃單藏「正字陷阱」 網笑：真相在細節裡

女友和17歲弟弟一起洗澡睡覺 他批「不懂自愛」怒提分手

過年送禮最想收到什麼？網答案一面倒：質感高又不失禮

相關新聞

台積電下跌現在進場好嗎？ 網答案仍偏看多：危機就是轉機

台積電今（25）日股價開低走低，以642元開出下跌7元，股價一度下探至636元，市值縮水9,594.24億元，就有網友表示台積電股價在上週表現亮眼，結果今天開盤卻大跌，讓他好奇大家還有信心進場嗎，貼文掀起眾人熱議。

台股春節前後「先蹲後跳」！是否該抱股過年？法人建議這麼做

台股將在下周五春節封關，在近期累計漲多，及疫情變數再起下，抱股過年壓力大。法人統計，台股在農曆春節前、後，普遍呈現「先蹲...

由華德動能大漲 看電動車概念股怎麼投資更安全？

台灣的電動巴士製造商華德動能科技（2237）股價在上周二（12日）單日就大漲27%，這家過去七年都賠錢的公司被美國商業周...

台積電飆上673元還能買嗎？財經網美勸 「怕的話小買先建倉」

晶圓代工龍頭廠台積電(2330)昨(21)日開低走高，衝上新天價673元，市值也攀升至17.45兆，今(22)日台積電開盤跳空下跌24元，以649元開出，大盤指數開盤也大跌168.88點，以15,984.89點開出，一度失守萬六大關。

他問外資賣超台積電為何還是瘋漲？ 網曝大媽實力超可怕

台股今（20日）攻上萬6，最受矚目的莫非「護國神山」台積電，幾乎天天都在飆漲，不過日前有網友發現，明明外資都賣超台積電17914張，照理說應該不會漲過多...

台股要被玩壞了？他怨傳產股死一片 過來人曝慘痛經驗

台積電今（21）日持續發威，盤中觸及679元新天價，收盤673元，大漲26元，在半導體等電子股的帶動下，台股站穩萬六之上，但在昨（20）日有不少族群出現回檔，這讓投資傳產的股民很無奈，直呼「台股是不是快要被玩壞了？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。