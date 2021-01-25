台積電下跌現在進場好嗎？ 網答案仍偏看多：危機就是轉機

台積電今（25）日股價開低走低，以642元開出下跌7元，股價一度下探至636元，市值縮水9,594.24億元，就有網友表示台積電股價在上週表現亮眼，結果今天開盤卻大跌，讓他好奇大家還有信心進場嗎，貼文掀起眾人熱議。

原PO在PTT發文表示，「護國神山台積電上週大漲時，有人曾預言很快就會下跌，還有人覺得股價太高不敢買，沒想到今天早盤開低走低，不知道大家敢進場嗎？還是選擇暫時觀望？」

貼文一出，多數人看好台積電，認為現在股價低可以購買，「跌3%不算大跌，當然要趁便宜買」、「買，此時不買更待何時」、「3%就怕，回去玩水餃股啦」、「這個叫大跌？我隨便一檔都跌比它多 」、「修正而已，不上車就沒機會」、「危機就是轉機，低買高賣就是這麼簡單」。

但也有人提到，「不要急著買啊，不過風險就是再也買不到630以下」、「快逃啦！過年留點錢在身上不好嗎」、「不急著買，600以下分批進場」、「感覺會再跌，可以等等看，不用急」。