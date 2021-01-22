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台積電飆上673元還能買嗎？財經網美勸 「怕的話小買先建倉」

聯合新聞網 / 綜合報導
台積電昨天飆373元新高，今(22)日開盤跳空下跌24元，以649元開出。路透
台積電昨天飆373元新高，今(22)日開盤跳空下跌24元，以649元開出。路透

晶圓代工龍頭廠台積電(2330)昨(21)日開低走高，衝上新天價673元，市值也攀升至17.45兆，今(22)日台積電開盤跳空下跌24元，以649元開出，大盤指數開盤也大跌168.88點，以15,984.89點開出，一度失守萬六大關。由於台積電實在太熱，許多人躍躍欲試，但一張60幾萬實在太貴，小股民害怕排擠手邊資金，也擔心追高泡沫，遲遲不敢追買，財經網美胡采蘋在臉書粉專《Emmy追劇時間》分享了她的看法。

胡采蘋表示，打從台積電股價2百多元起，網友一直問她同樣問題...句型一樣：「台積電X百多了還可以買嗎」，差別就是X從2變成3、4、5、6...。胡采蘋認為與其一直問，其實開始最重要，「你不開始建一個倉，就永遠都只能問這種問題，怕的話就先買一張看看」。

她建議，想買股票先做功課，考慮好就建倉，「怕高就小買，你有了買進價格，股票漲跌才能比較，才有加倉或減倉的判斷可言。」她也調侃了光說不練的小股民，「我不明白一路上人家從2百多開始喊到現在，你就一路問人家可不可以買，這個樂趣是在？」

PO文一出，網友迴響大，「先買個零股入場卷」、「這麼怕就買1股啊，最多賠67x元台幣。運氣好還可以賺個便當錢，至少買個零股也有參與感」、「選自己可以承擔的風險，不要歐印就好」、「樂趣就在...可以一直問XD」。也有零股股東秀出1股的對帳單，領到2元現金股利。網友笑稱「比銀行利息好」。

網友秀出台積電現金股利領取單，真的只買1股。 圖擷自Emmy追劇時間臉書
網友秀出台積電現金股利領取單，真的只買1股。 圖擷自Emmy追劇時間臉書

從籌碼面來看，外資近二日持續大賣台積電2.33萬張，大小股東仍超熱情。根據集保中心資料，台積電持股800張以上股東人數達1,724人；而在盤中開放零股交易助攻下，目前持有台積電一張以下零股投資人高達32.66萬人，也創新高，真的很想擁抱「護國神山」，也可以考慮從零股著手。

台積電 零股

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