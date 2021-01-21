他問外資賣超台積電為何還是瘋漲？ 網曝大媽實力超可怕

台股今（20日）攻上萬6，最受矚目的莫非「護國神山」台積電，幾乎天天都在飆漲，不過日前有網友發現，明明外資都賣超台積電17914張，照理說應該不會漲過多，不過卻反而漲了4%，好奇問「有沒有內行知道是有什麼神秘資金在買？」

原po在ptt的「Stock」板上發文表示，近期不斷有神秘資金買超台積電，例如今天外資賣超台積電17914張，但台積電反而漲4%，以往外資是買賣主導台積電漲幅的情況，不過近來外資賣超，台積電不但不動如山，還日日飆漲，因此好奇發問「是有什麼神秘資金在買？亦或是什麼集團、壽險或央行？」

貼文一出網友一致點出散戶的兇猛，留言「你當台灣散戶塑膠嗎？」、「大媽跟散戶，零股一直買外資哪倒的贏」、「散戶阿，誰賣我就買」、「你不知道台灣很多隱形富豪嗎？」、「台積電主力是大媽！同事都在說要買了」、「還有人以為散戶不敢買，早就開始玩壞了，解定存的一堆」、「散戶一人一張把台積電從外資手上買回來」、「內資買起來也是很兇猛的」。

台股自從開放零股盤中交易後，進場的散戶增多，增進了不少買氣。提醒民眾，台股雖然日日破新高，不過投資仍有風險，若是想購買股票但苦惱進場時機的，可以分批買進，好分散風險。