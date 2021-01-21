台股要被玩壞了？他怨傳產股死一片 過來人曝慘痛經驗

台積電今（21）日持續發威，盤中觸及679元新天價，收盤673元，大漲26元，在半導體等電子股的帶動下，台股站穩萬六之上，但在昨（20）日有不少族群出現回檔，這讓投資傳產的股民很無奈，直呼「台股是不是快要被玩壞了？」

一名網友昨天在《Dcard》發文抱怨「今天傳產業股票死一片，就台積電跟他們快樂夥伴在爽」，他說外資一直在倒貨0050，狂買台積電，大概知道0050只有台積電有資格加入菁英中心，讓他忍不住地問「之後台股是不是只剩下台積電可以玩了？」

貼文引起許多人的熱議，「早就壞了，淪為炒作工具」、「現在台股就只要前一天ADR大漲，台股開高就會殺下去，很好猜」、「傳產股結束了」、「美股過熱，台股跟著沸滾」、「當然還有其他的可以投資啊，只是目前是以台積電當頭，帶動整個趨勢」、「唯一信仰台積電」、「台積電沒到1000我不會賣」。

還有過來人分享經驗表示，自己才開戶一個月，海運是他目前丟最多錢進去的股票，一開始看起來賺很多覺得很爽，但他以為還會更多所以沒有賣掉，甚至還加碼，沒想到之後一路跌，「原本都是紅色想賺更多，然後被我追到綠」。

這名網友感嘆的說股票就是場心理戰，「跌一點點想說隔天會漲回來，漲一點點想說會漲更多，跌很大點時想說跌一點點都不賣了，跌這麼多才賣有什麼意義」，現在他學乖了，懂得什麼叫「停損停利」，他也勸其他人「真的不要追，有賺放到口袋才是真的」。