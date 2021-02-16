台股ETF三趨勢最火 2021必買超強吸金王看這裡！

2020年金融市場上演大驚奇，新冠肺炎一度重擊投資人信心，但伴隨而來是前所未見的資金狂潮，不少人荷包賺飽賺滿。觀察國人偏好投資的理財工具ETF，不少跟進行情大漲，最佳一檔由統一FANG+（00757）年漲92%奪冠！

統一FANG+鎖定特斯拉、蘋果、亞馬遜等美國十大科技強股，原先績效還不比富邦NASDAQ正2（00670L）等正2 ETF，不過年底大型科技股漲勢擴大，該ETF意外超車所有正2 ETF，榮登今年績效王。同樣連動科技股的富邦NASDAQ正2則以些微之差、年漲88%排名第二。

第三是油價大跌反向推升元大S&P原油反1（00673R）大漲87%拿下，這檔ETF上半年漲比較兇，下半年跌多漲少，全年仍有八成漲幅。接著四到七名清一色是台股正2 ETF，分別有國泰臺灣加權正2（00663L）、元大台灣50正2（00631L）、富邦臺灣加權正2（00675L）、群益臺灣加權正2（00685L），呼應台股暴漲。

至於今年績效最差ETF，不意外一堆反向ETF，多達八檔台、陸、美股反向ETF下跌三到四成表現落後。但反向ETF還不是最慘，因油價大跌，元大S&P石油（00642U）下跌53%拿下倒數第二，最後一名的街口S&P布蘭特油正2（00715L）更大跌81%。另已下市的元大S&P原油正2（00672L），還掛牌時累積九成多的跌幅，表現也不理想。

高股息除了0056 2021還有這些ETF可以挑

2020年電子股表現最突出，展望2021年，法人普遍認為非科技股潛力更好，特別是台股傳產股營運大翻身，封關前大漲的航運、塑化、鋼鐵、紡織、造紙等搶先預告今年旺的就是這些產業。或許預告今年最會漲的高股息ETF將「換人」！

2021最火三趨勢

2020年國內指數化投資商品創下三大紀錄，包括ETF總受益人達到167萬人、總規模1.79兆元、交易量首度衝3兆元。瞄準國人投資需求飛快成長，2021年投信持續擴大募集，並兵分三路鎖定配息、趨勢型及指數型基金，為業界最看好的發行主流。

一、配息產品

配息產品可以說是2020年投資人的寵兒，規模吸金王為元大台灣50（0050），元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、國泰台灣5G+（00881），在國人收益需求強的趨勢下，配息型產品依然是2021年ETF的紅人，特別是多數產品皆搭上「ESG」（企業可持續發展標準與投資決策），配息+ESG相互加持下，也能在2021年影領風潮。

二、趨勢型產品

也有專家認為，高配息產品如雨後春筍般出現，如今逐漸有飽和的情形，但若能跟著趨勢走，鎖定有配息的新科技應用產品、5G、永續能源等，無疑也是叫好又叫座。

三、指數型基金

不能完全掌握趨勢？產品太多不知道該如何鎖定標的？沉寂多時的指數型基金可以作為選擇之一，直接瞄準散戶需求，藉由連結ETF、ETN、指數基金、權證商品與店頭商品，擬定出可行的避險策略，冀其能不受股市波動而有太大變動。

高股息ETF將「換人」？法人這麼說

法人建議，投資人進一步檢視高傳產股比重的ETF成分股，並可透過三個問題釐清要不要投資：包括ETF共有哪些持股？這些企業今年獲利和配息展望如何？如果是自己存股或投資，會不會買這些成分股？而在2020年封關前台股傳產股營運大翻身，從國人買最多的高股息ETF「0056」來看，這檔組合有七成投資電子股，在去年底輪漲非科技股，