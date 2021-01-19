快訊

日本再添2起變種病毒病例 沖繩發布緊急事態

疫情擴散如臨大敵 國防部傍晚下令：全體官兵避免前往桃園

聽新聞
test
0:00 / 0:00

先買車還是先買台積電？ 多數人勸：資產跟負債選一個

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友對於應該先買車還是先買台積電股票難下抉擇。 圖／聯合報系資料照片
有網友對於應該先買車還是先買台積電股票難下抉擇。 圖／聯合報系資料照片

「護國神山」台積電熱潮不減，今（19）日股價再度飆高，盤中最高寫下632元天價，終場收在627元，股價及市值雙雙創下歷史新高，這也讓許多投資人爭先恐後搶買台積電股票，就有一名網友在臉書發文問說「應該先買車還是先買台積電？」引來許多鄉民討論，多數人都建議先買股票，賺錢再去買車。

這名網友在臉書「股市51區-飆股論壇」貼文表示近日有考慮想買輛車，但看到台積電這麼火熱又有點心動，「到底是要先買車還是先買台積電？買車是日常生活用得到，買台積電日常生活完全用不到，很難決擇」。

貼文一出，許多人紛紛給予建議，「買台積會幫你生很多車」、「資產跟負債選一個」、「台積電存錢，買車花錢」、「要先有錢」、「買車明年剩半台，買GG明年多半台」、「買車賣掉買不起台積電，買台積電賣掉還可以買車」、「先買台積電然後賺一台車的錢不就解決了嗎？」、「台積放一年，你可以買5台車」、「車用分期，台積電買零股，兩個都有買到」、「有需求就買車，沒需求就買台積電」。

還有過來人幫原PO分析，「買車落地先打8折，你台積買了就算跌20%也還可以存股都回漲，台積真的像外資喊的上800，賣掉去買個10來萬的代步車也是堪用，你60萬還一毛不少的回口袋」、「買車折舊風險看得到，買股輸贏自負風險」、「我4月用買國產車的錢拿來買台積電2張，並且購入便宜中古車代步；現在那2張換算已經可以買進口車了，親身經歷給你參考」。

台積電

延伸閱讀

他跟風台積電買在高點收盤小賠 網傻眼：你還是別玩了

台積電外資喊價一千元 市值登上16兆元續創高

台積電開年19天來市值大增2.6兆 勝過去年半年

台積電今年來股價飆漲97元 市值增2.51兆元

相關新聞

先買車還是先買台積電？ 多數人勸：資產跟負債選一個

「護國神山」台積電熱潮不減，今（19）日股價再度飆高，盤中最高寫下632元天價，終場收在627元，股價及市值雙雙創下歷史新高，這也讓許多投資人爭先恐後搶買台積電股票，就有一名網友在臉書發文問說「應該先買車還是先買台積電？」引來許多鄉民討論，多數人都建議先買股票，賺錢再去買車。

他跟風台積電買在高點收盤小賠 網傻眼：你還是別玩了

台積電股價屢屢創新高，市值已經達到16兆2,583.6億元，也因為多次帶動台股漲幅，被股民稱為「護國神山」，更是許多投資人的目標。網路上就有網友在討論該買哪支股票、台積電該不該買等問題，一名網友也跟風買了一張台積電股票，沒想到收盤後卻小賠8千元，讓他灰心的說「台積還可以買嗎？」

盤中零股200億買台積電 九成都賺錢

臺灣證券交易所今天公布盤中零股交易數據，拜大盤大漲及「台積電（2330）效應」帶動，盤中零股實施以來到1月15日為止，日...

叔叔抱45張台積電股票 對帳單曝光「均價60元」網全跪了

台積電（2330）股價不斷創新高，最高一度來到625元，刷新歷史紀錄。有網友分享，常聽叔叔說曾購買45張台積電股票的故事，日前叔叔秀出他的對帳單，讓他驚訝的直呼「沒看過更厲害的」。

3萬元投資台積電 小資族必學

台積電（2330）宣布今年資本支出加碼到250億至280億美元，市場看好營運爆發力，有六家外資將台積電喊上800元。惟買進台積電一張至少60萬元，買100股也要6萬元，小資族除了搶進流動性待加強的零股，ETF與ETN是個選項。

科大妹努力存10萬all in這張股！下場慘了...戶頭只剩9千

2020年受新冠肺炎的關係，海運業帶動發展，長榮（2603）、陽明(2609)、萬海（2615）等公司股價翻倍飆漲，更有持股破萬張的航海王，兩天就獲利6千萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。