先買車還是先買台積電？ 多數人勸：資產跟負債選一個

「護國神山」台積電熱潮不減，今（19）日股價再度飆高，盤中最高寫下632元天價，終場收在627元，股價及市值雙雙創下歷史新高，這也讓許多投資人爭先恐後搶買台積電股票，就有一名網友在臉書發文問說「應該先買車還是先買台積電？」引來許多鄉民討論，多數人都建議先買股票，賺錢再去買車。

這名網友在臉書「股市51區-飆股論壇」貼文表示近日有考慮想買輛車，但看到台積電這麼火熱又有點心動，「到底是要先買車還是先買台積電？買車是日常生活用得到，買台積電日常生活完全用不到，很難決擇」。

貼文一出，許多人紛紛給予建議，「買台積會幫你生很多車」、「資產跟負債選一個」、「台積電存錢，買車花錢」、「要先有錢」、「買車明年剩半台，買GG明年多半台」、「買車賣掉買不起台積電，買台積電賣掉還可以買車」、「先買台積電然後賺一台車的錢不就解決了嗎？」、「台積放一年，你可以買5台車」、「車用分期，台積電買零股，兩個都有買到」、「有需求就買車，沒需求就買台積電」。

還有過來人幫原PO分析，「買車落地先打8折，你台積買了就算跌20%也還可以存股都回漲，台積真的像外資喊的上800，賣掉去買個10來萬的代步車也是堪用，你60萬還一毛不少的回口袋」、「買車折舊風險看得到，買股輸贏自負風險」、「我4月用買國產車的錢拿來買台積電2張，並且購入便宜中古車代步；現在那2張換算已經可以買進口車了，親身經歷給你參考」。