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他跟風台積電買在高點收盤小賠 網傻眼：你還是別玩了

聯合新聞網 / 綜合報導
台積電。圖／聯合報系資料照
台積電。圖／聯合報系資料照

一名網友趁著熱潮也買了一張台積電股票。 圖／翻攝自PTT
一名網友趁著熱潮也買了一張台積電股票。 圖／翻攝自PTT
台積電股價屢屢創新高，市值已經達到16兆2,583.6億元，也因為多次帶動台股漲幅，被股民稱為「護國神山」，更是許多投資人的目標。網路上就有網友在討論該買哪支股票、台積電該不該買等問題，一名網友也跟風買了一張台積電股票，沒想到收盤後卻小賠8千元，讓他灰心的說「台積還可以買嗎？

這名網友在PTT坦承全台都在瘋台積電，抱著跟風想賺一筆的心態，他今（19）日也跟著買了一張。從原PO貼出的APP截圖可看到，他買進台積電普通股一張（1000股），總應收付金額是632,540元，讓人驚訝的是原PO買進的當下，剛好是台積電觸及632元關卡。

不過結局不如原PO想像的美好，台積電股價雖然再創歷史新高，但今日收盤收在627元，讓他賠了8千多元，原PO無奈地問說「明天要是下去了，要再攤平嗎？」貼文一出引起鄉民們熱烈討論，有人酸說「原來今天我賣的632是被你被接走了...感謝」、「完了！這文一發，準備停利了」、「買台積還能賠，別玩了」、「買在632看來是個狠角色」、「接下來就是專業的賣在低點」、「恭喜成為台積電掛牌以來唯一賠錢的投資者」。

還有網友不看好的建議他「快停損，632至少套10年」、「明天會很慘，掛跌停先出吧」、「明天跌可以撿零股攤一些」、「建議550元賣，等到700再買回」、「建議賣了，會這樣問就是信仰不夠，台積電不是買來當沖的」、「信仰不夠快賣吧」。

不過也有人給原PO信心喊話，「再不買就要700了！別問，上車就能睡飽數錢」、「買台積不用怕吧」、「明天就數錢了，我也買了」、「當然是買啦，你晚買一個禮拜少賺好幾萬」、「安啦，下禮拜就換你大聲了」、「放沒多久就會賺了，不要緊張」、「可以買，我覺得，但不要一次投入」、「明天台股就算崩盤，台積電也不會是崩的那個」。

PTT 台積電 台股

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