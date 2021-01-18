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叔叔抱45張台積電股票 對帳單曝光「均價60元」網全跪了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友表示，叔叔常分享自己過去買進45張台積電股票。路透
網友表示，叔叔常分享自己過去買進45張台積電股票。路透

台積電（2330）股價不斷創新高，最高一度來到625元，刷新歷史紀錄。有網友分享，常聽叔叔說曾購買45張台積電股票的故事，日前叔叔秀出他的對帳單，讓他驚訝的直呼「沒看過更厲害的」。

有網友在論壇「Dcard發文表示，「我認識一位叔叔，聽他說45張台積電的故事不下30次了，昨日他從倉庫拿出來他的對帳單給我看，已跪。我還沒看過有人比他更厲害的」。

網友貼出叔叔的對帳單。圖／取自Dcard
網友貼出叔叔的對帳單。圖／取自Dcard

從該網友貼出的對帳單來看，可見叔叔從民國99年開始買到現在，45張台積電均價在60元。他表示，叔叔從來沒賣過股票，更說「我們散戶不敢亂賣股票，不小心就抱到現在了」。

其他網友看完紛紛留言「真的很屌，但我覺得都這麼久了，可以賣一些出來花了吧，不然是要抱到變遺產嗎」、「留給孩子還有孫子」、「散戶中的霸主」、「你叔叔一定有時光機」，該網友則說「叔叔他們很早就退休領股利過生活了，基本上買東西不用經過思考」。

還有網友分享，「公司客戶有一個有100張均價60元的台積電都還沒賣欸，超扯！有秀庫存給我看，羨慕100趴」。

台積電 Dcard

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