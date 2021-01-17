科大妹努力存10萬all in這張股！下場慘了...戶頭只剩9千

2020年受新冠肺炎的關係，海運業帶動發展，長榮（2603）、陽明(2609)、萬海（2615）等公司股價翻倍飆漲，先前更有持股破萬張的航海王，兩天就獲利6千萬，日前有女網友就看準這波趨勢，把10萬元all in長榮，沒想到近期下跌，讓她慘賠不少，直呼「心裡都在淌血」。

畢業於國立臺中科技大學的原po在「Dcard」發文表示，剛出社會不久的她，好不容易存款達到快10萬元，前幾個禮拜便開了證券戶，因為聽「人家」說長榮可以翻倍賺，於是直接all in，後果卻慘不忍睹，直呼「現在看著未實現損益，心裡都在淌血」。

從原po曬出的對帳單可以看到，她以41.15元的價錢購買2000千股的長榮，購買後長榮卻開始直直落，15日長榮的收盤價在34.25元，粗算下來，原po至少損失1萬3800元以上，另外，原po也貼出自己的台幣存款戶頭只剩下9809元，相當著急，讓她不知道現在該認賠賣掉還是繼續抱股？

貼文一出引起熱議，許多網友都對股市新手盲目跟風的行為直搖頭，留言「不要亂聽別人的話，尤其是各大散戶們，股票這東西自己沒有研究，不要亂買，除非是什麼0050或0056什麼的」、「怎麼會想聽人家說」、「投資理財有賺有賠，詳細請看公開說明書，不要人家說什麼就投什麼，還有雞蛋不要全放進同一個籃子」、「沒關係...學一次教訓」。