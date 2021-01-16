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台大男月領40k靠兩檔ETF「海賺760萬」網看關鍵真相酸爆

聯合新聞網 / 綜合報導
台股近來連連創高。報系資料照
台股近來連連創高。報系資料照

台股近來演出驚奇秀，已經創下萬六高點，ETF也成為國人熱門的理財工具，不只能期待配息，還有資本利得的增值空間。一名月領4萬的男網友分享，他靠著兩個標的「0050（台灣元大50)」、「006208(富邦台50)」，兩年來預估損益金額達到760萬元，預估報酬率為56.68％，還沒算領到的股利，實際報酬應該再多一點，但最後他說明一開始錢的來源，遭到網友反酸。

一名台大畢業的男網友在「Dcard」發文，他表示自己標的就兩個，一個是0050（台灣元大50)」和「006208(富邦台50)」，0050均價82元、006208均價52元，大部分的股票都是兩年前買在高點，一買入就經歷了年底的18股災，帳面有不小損失，記得有到負四百多萬。

到了2019年時，一整年漲了不少，大概年中的時候帳面變成正的，到2020年1月正400多萬，最刺激的是2020年3月的股災，又把2019年漲的賠回去，倒賠了300多萬，再來歷經了一波指數9000到15000，唯一的操作就是把一部分的股票賣掉，轉入美股VTI(Vanguard整體股市ETF)。

他也透露，自己2018年畢業後做著一份月薪不到4萬，年薪45萬早八晚五的工作，多餘存下的錢加上股利，這些年又多買了幾十張0050，股票除了再投資以及轉投資VTI之外就沒有動過，看到帳面上，預估損益金額約760萬，預估報酬率達到56.68％，他也說，實際報酬應該會再多，因為沒計算到額外的股利。

台大畢業的男網友分享自己兩年來的投資心得，預估損益金額約760萬、報酬率56.68％，還不包含額外領到的股利。 圖／Dcard
台大畢業的男網友分享自己兩年來的投資心得，預估損益金額約760萬、報酬率56.68％，還不包含額外領到的股利。 圖／Dcard

他講到投資歷程「該賠的我沒躲過，該賺的我也賺到，一開始其實會很常去開股票軟體看，但是後來慢慢學會不看認真上班，下班玩樂，心情也比較放得開了」，不過最後他也提到一開始的錢是由「包租公爸媽給的」，引發網友大酸。

網友認為「重點在有錢的爸媽」、「這就是有錢人會越有錢的秘訣」、「錢滾錢真的很快」、「太菜了啦，去年沒賺100%以上都不敢拿出來講」、「感覺就是一大筆錢投進去放著而已，沒啥策略」、「最後一句正解」、「我只看到一千多萬的本金啦」、「投對胎才是最重要的」。

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