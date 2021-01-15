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第一次玩股票慘賠28萬元 男大生哀號：怎麼面對家人？

聯合新聞網 / 綜合報導
台股示意圖。 聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
台股示意圖。 聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

近年來台股不斷上漲，甚至更飆破1萬5千點，讓許多民眾也想進場投資賺一筆，但若沒做好功課當心血本無歸。一名男大生在《Dcard》貼出自己股票APP的截圖，上面竟顯示他慘賠28萬多元，讓他哀號不知道怎麼面對家人，網友們看了也不客氣的說「怕賠就不要玩」。

從這名男大生PO出的截圖看到，「未實現總損益」呈現的數字有6位數，但數字前面卻顯示「-」的符號，雖然不知道原PO買的是哪一支股票，但可以知道他只買一檔股票就慘賠28萬8064元，讓他哀怨的說「第一次玩就慘賠！2021一開始就賠這麼多，今年不知道怎過了！怎辦？也不敢跟家人說」。

原PO的經驗讓網友們看了也覺得很訝異，「學費好貴」、「能賺多少，就能賠多少，先想賠錢怎麼辦，再想賺錢怎麼花」、「當你要開始投資，本來就要有全賠的準備啊，用玩的心態就要有承擔虧錢的風險」、「投資有風險，怕賠錢就不要玩」、「能一檔虧這麼多，感覺不是All In，就是資金很充足不缺這一點」、「還沒賣都不算賠」。

還有人勸他「買股票的基本，1.必須是閒錢（賠光了也不影響基本生活的錢）、2.設置並嚴守停損點、3.做好功課」、「平常心看待，不可能都不賺，要把失誤率壓低」、「如果是炒短線賠本是當然，眼光放遠點啦，如果不會投資就不要跟人家玩」、「如果還沒賣，就擺著吧，反正未實現；如果已經賣了，學個經驗，每個人都會有賠錢的時候」。

一名男大生PO出自己投資股票的APP截圖，「未實現總損益」顯示出「-288,064」，讓他無奈的說不知道該怎麼面對家人。 圖／翻攝自《Dcard》
一名男大生PO出自己投資股票的APP截圖，「未實現總損益」顯示出「-288,064」，讓他無奈的說不知道該怎麼面對家人。 圖／翻攝自《Dcard》

Dcard 台股

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