媽年輕買13張台積電都沒賣 他看帳戶嚇到：竟然放到沒成本

台積電近期股價頻頻創新高，也成為許多民眾投資的目標，有網友在《Dcard》論壇貼文表示，日前和家人閒聊時才得知媽媽早就有買台積電股票，而且都沒有賣過，好奇之下經過媽媽同意查看了帳戶，市值金額讓他嚇了好大一跳。

原PO寫道上星期吃飯時和家人閒聊談到理財投資，他建議媽媽「妳也應該要學一下投資啊，穩穩買龍頭或指數，一年的投報率也都不錯」，沒想到媽媽淡淡地回說「我有買台積電啊！很久以前」，讓從來不知道媽媽有在買股票的原PO聽了嚇一跳。

他追問「那一定賣了吧？散戶就是抱不住」，沒想到媽媽竟然說「沒有賣啊，放到現在」，原PO好奇之下幫忙查看了一下帳戶，這才發現媽媽買了13張台積電股票和524零股，市值快要800萬元，讓他直呼「台積電放到沒成本，我還是第一次看到」。

貼文引起網友熱烈討論，有人開玩笑的說「阿姨，我不想努力了」、「阿姨有缺乾兒子嗎？」、「媽咪我找妳好久了」、「天啊，你媽佛系投資大成功」、「在大媽面前，網友都只能旁邊玩沙」、「第一次發現健忘症的好處」。

也有人讚嘆「13張台積電算下來市值快800萬…還不加配息」、「以老媽的年紀來說，一定參與過90年代的全民瘋狂炒股熱潮，不僅有大賺還至今活得好好的是真強者」、「強到不行！這應該還沒計入股利吧」。

不過原PO在內文並沒有寫到當時媽媽買股的成本是多少，這也引起其他人的好奇，「減資也會有成本，沒有成本只有兩個原因，一個就是股票從別的券商轉移，另一個就是單純太早」、「純好奇…算下來成本是34708，34708/13524股=平均2.56元/股，但從1994年上市開始的股價到現在就沒有低過35元，請問這樣是怎麼辦到的？」