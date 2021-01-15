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「活不下去了」他玩當沖20天賠光270萬遺產！網： 進場先想好這個

聯合新聞網 / 綜合報導
最近台股多頭後市一片大好，護國神山台積電(2330)屢屢攀高，帶著台股向前衝。圖為看盤示意圖，非新聞當事人。記者杜建重／攝影
最近台股多頭後市一片大好，護國神山台積電(2330)屢屢攀高，帶著台股向前衝。圖為看盤示意圖，非新聞當事人。記者杜建重／攝影

最近台股多頭，後市一片大好，護國神山台積電(2330)屢屢攀高，帶著台股向前衝。很多人投機，選擇「不留倉」的當沖操作，但是玩槓桿風險高，有位股民在mobile01以「活不下去了，慘賠270萬」為題發文，說他買了一檔光電股，因為當沖操作被嘎空，「只花了20天，敗光家裡的270萬遺產...對不起身邊的親人。」

原PO說，原本只想賺點小錢才玩當沖，他做空，沒料到那檔股票12月營收大爆發，一路狂飆，噴出6支漲停板；他天天被嘎空又沒有及時停損，被嘎到借券兩次共70幾萬，當沖又賠，他欲哭無淚，「短短幾天，我就把人生毀了」。他以自身經驗勸告股民，投資股票千萬要在自己能力範圍，該停損就停損。「在這種大多頭還會慘賠，我真蠢，放台灣50都不會這樣。」

PO文一出，網友送暖打氣，「你的人生用股市的術語就叫做『先蹲後跳』」、「又不是負債...只要不放棄，總會迎來你人生的大多頭！加油」、「我家曾輸過比你這大十倍，因為開融資...現在回頭看那段已經可以釋懷，反倒感激有挫敗，學會謹慎謙卑知足及尊重市場」、「你只是把遺產歸零...你有手有腳，收拾心情重新再出發就好」、「挺過去，十年後你會發現其實才270而已，也沒多少錢」。

也有人提具體建議，「要當沖，要先把逃生之路想好，先預想最壞情況會怎樣？不要一直想賺錢沖昏了頭」、「做空勝率太低，想做空時不如找其他好標的做多」、「不要再借錢了，現在做多風險也高，做空也不知道會軋到多高？休息，不要想不開」。

台積電 當沖 台股

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