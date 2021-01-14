親友見漲不惜「借錢買股」 網曝關鍵：心臟小者不適合

台灣股市近年愈漲愈高，許多投資者紛紛投入資金，期望能搭上這股漲勢不停的順風車。有網友分享，身邊的親朋好友們見台股開漲，開始有人借錢買股，讓原PO不禁疑惑表示，「借錢買股票的時代又來了嗎？」

一名網友於《PTT》上發文表示，因近期台股漲不停，身邊有許多朋友開始借信貸買股、甚至是拿房子抵押借貸。原PO好奇詢問對方，朋友們則紛紛表示，「現在利息低，買股都能隨便賺」，然而對此原PO也擔心，「最近央行或金管會都有提醒要注意，但仍有許多人借錢來買股票，這樣會有什麼後果嗎？」，文章發布後引起網友熱議。

有網友留言表示，「現在真的隨便買都賺啊，根本不會爆」、「大膽預測今年上兩萬」、「隨便買隨便賺，睡醒數錢」、「讚啦，炒起來」、「台GG（台積電）買下去，一生不愁吃穿」、「大家開始貪婪了，我該恐懼嗎？」、「買台積，月薪立刻翻倍」。

但仍有網友點出關鍵，「開槓桿就是成也加倍、敗也加倍」、「心臟小不適合借錢買股，就算你報酬率大於利息支出，你每天的生活品質也會下降，容易心不在焉，易發生意外」、「一天漲跌就是幾個月半年的薪水，會讓你懷疑上班的意義」。