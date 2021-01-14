快訊

評／川普需要關帳號，但社群媒體需要「公共監理」

惹怒醫界、驚動總統、被老友嗆聲 楊志良出面回應了

親友見漲不惜「借錢買股」 網曝關鍵：心臟小者不適合

聯合新聞網 / 綜合報導
親朋好友們「借錢買股」，令原PO感到疑惑。示意圖／Ingimage。
親朋好友們「借錢買股」，令原PO感到疑惑。示意圖／Ingimage。

台灣股市近年愈漲愈高，許多投資者紛紛投入資金，期望能搭上這股漲勢不停的順風車。有網友分享，身邊的親朋好友們見台股開漲，開始有人借錢買股，讓原PO不禁疑惑表示，「借錢買股票的時代又來了嗎？」

一名網友於《PTT》上發文表示，因近期台股漲不停，身邊有許多朋友開始借信貸買股、甚至是拿房子抵押借貸。原PO好奇詢問對方，朋友們則紛紛表示，「現在利息低，買股都能隨便賺」，然而對此原PO也擔心，「最近央行或金管會都有提醒要注意，但仍有許多人借錢來買股票，這樣會有什麼後果嗎？」，文章發布後引起網友熱議。

有網友留言表示，「現在真的隨便買都賺啊，根本不會爆」、「大膽預測今年上兩萬」、「隨便買隨便賺，睡醒數錢」、「讚啦，炒起來」、「台GG（台積電）買下去，一生不愁吃穿」、「大家開始貪婪了，我該恐懼嗎？」、「買台積，月薪立刻翻倍」。

但仍有網友點出關鍵，「開槓桿就是成也加倍、敗也加倍」、「心臟小不適合借錢買股，就算你報酬率大於利息支出，你每天的生活品質也會下降，容易心不在焉，易發生意外」、「一天漲跌就是幾個月半年的薪水，會讓你懷疑上班的意義」。

台積電 台股 PTT

延伸閱讀

若「台灣平地下雪」會期待嗎？ 網友噓爆：災難一籮筐

鹹酥雞店點四樣180太貴？網揭點「這樣蔬菜」變超貴

媽在女兒房內發現摩鐵礦泉水 一查發現幼女與3男嘿咻

逛好市多見一工作人員背影 心酸畫面讓她直呼太扯

相關新聞

親友見漲不惜「借錢買股」 網曝關鍵：心臟小者不適合

台灣股市近年愈漲愈高，許多投資者紛紛投入資金，期望能搭上這股漲勢不停的順風車。有網友分享，身邊的親朋好友們見台股開漲，開始有人借錢買股，讓原PO不禁疑惑表示，「借錢買股票的時代又來了嗎？」

【怪老子心法】 聽真話或大冒險？理性投資者不會盲目進場

最近全球的股市真是火熱，台股也不惶多讓，就在今年1月7日又漲破萬五、到1月13日已到15769點。

去年紓困貸款10萬要還政府了！他8個月大賺5萬 羨煞眾人

新冠肺炎已影響大家的生活一年了，疫情之初，許多人的生計受到波及，政府因此於去（2020）年4月30日開辦勞工紓困貸款，讓有需要的人可第1年免息借10萬元。如今8個月過去，一名把10萬全部拿去投資股票的網友，秀出他的成績單，整整倒賺5萬元，讓眾人羨慕不已。

台股猛漲他的股票卻仍像死魚 忙問「該怎麼操作比較好？ 」

台股大盤在台積電的領軍之下，指數再度創新高。有網友在ptt stock板貼文表示，台股大盤近日一直瘋狂飆高，台積電也是一樣猛漲，自己投資的股票卻像死魚一樣，一動也不動，怕被套牢，於是發問請教「現在該怎麼操作比較好？」

妹妹操盤2個月賺18% 哥存股被笑「比你一年賺更多」

近期台股正夯，有網友表示，自己因為存股績效被妹妹嘲笑，她直說「2個月的績效就贏你一年」，看了出社會不到半年的妹妹的成交明細，她只花了2個月操作選擇權就賺了18％，讓他覺得相當自卑。

【達人談投資】台積電衝歷史天價後 誰是巨人肩上的小奇兵？

美國喬治亞州聯邦參議員決選，民主黨再添2席參議員席次，確定掌控國會兩院完全執政，「藍色浪潮」來襲，美股大漲創下歷史新高，以「拜登概念股」太陽能、電動車、大麻股、工業股漲最兇，FAANG尖牙股、科技股相對震盪，因為拜登政策可能會對這些大賺錢的高科技股加稅，2020年最強的這些科技股，2021年可能沒之前那麼強。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。