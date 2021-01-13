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去年紓困貸款10萬要還政府了！他8個月大賺5萬 羨煞眾人

聯合新聞網 / 綜合報導
政府去年開辦10萬元勞工紓困貸款，幫助因疫情陷入經濟困難者。 聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
政府去年開辦10萬元勞工紓困貸款，幫助因疫情陷入經濟困難者。 聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

新冠肺炎已影響大家的生活一年了，疫情之初，許多人的生計受到波及，政府因此於去（2020）年4月30日開辦勞工紓困貸款，讓有需要的人可第1年免息借10萬元。如今8個月過去，一名把10萬全部拿去投資股票的網友，秀出他的成績單，整整倒賺5萬元，讓眾人羨慕不已。

這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一張賣出股票的擷圖，上頭顯示已實現損益49,793元。發文者表示，他是用去年年中申請成功的紓困貸款10萬去投資，今年1月12日賣出時，已大賺50%，現在要還錢給政府了。

一名網友把紓困貸款的10萬元拿去投資股票，最後大賺5萬。 圖擷自臉書社團「爆廢公社二館」
一名網友把紓困貸款的10萬元拿去投資股票，最後大賺5萬。 圖擷自臉書社團「爆廢公社二館」

其他網友看到這份投資成績單驚嘆不已，並紛紛送上祝賀，「太狂了」、「恭喜啊！多5萬紅包」，不過也有人發出疑問，「紓困金買股票，政府給過？」、「這樣好像違背初衷了」。對此有網友解釋，這項紓困只要在申請名額內就會過，且第2年就要繳息，「要不是政府當保人，恐怕一般人都貸不出來，況且本來用意就是花」、「本來初衷就是要花，或是游離資金活絡股市」。

發文者也回應，申請時不需寫理由，想拿去做什麼都可以，他是看到政府補貼第1年利息才去借，並補充說本來想賺100%，只是股票漲太慢。發文者所投資的「景凱」為生技類股，從交易明細中可看出，他以10萬元買入10張股票，等於一張成本為10元，並在15.05元時賣出。他也表示目前這支股票已在高檔，不適合再買。

然而即使這項投資讓發文者大賺一筆，仍有網友認為，「借錢買股票真的是風險很大，不太正確的觀念」。

勞工紓困貸款去年4月底原本開放50萬名額，後因申辦踴躍，5月中加碼到100萬名，最後共有約91.8萬人申貸成功。有銀行主管透露，由於第1年由政府補貼免息，第2、3年年息僅1.845%，比起約10%的信用卡循環利率和約6%的個人信貸利率便宜許多，因此除了真的有經濟困難，還卡循、信貸和投資股票，成為借款的三大類用途。

疫情紓困 台股

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