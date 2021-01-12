台股猛漲他的股票卻仍像死魚 忙問「該怎麼操作比較好？ 」

台股大盤在台積電的領軍之下，指數再度創新高。有網友在ptt stock板貼文表示，台股大盤近日一直瘋狂飆高，台積電也是一樣猛漲，自己投資的股票卻像死魚一樣，一動也不動，怕被套牢，於是發問請教「現在該怎麼操作比較好？」

原po文中表示，近日台股大盤一直漲，台積電股價也跟著猛漲，股價來到466元時，買到的人以為會套十年，但現在已經漲到597元。原po也承認自己手上的股票已經死魚兩個星期了，想問其他股民手上的股票有漲嗎？

原po續說，眼看外資空單不斷增加，今天前進一步明天後退一步，加權指數又被拉到一個極值，大家都知道差不多要回檔殺一波修正了，但問題是這幾天只有某幾檔權值股在動，其他個股倒的倒、死的死，心煩的問「現在該怎麼操作比較好，是先認賠等修正，還是乾脆關APP抄心經，這種股市不看也罷，反正到時候殺下來那些沒漲的一定也會跟著跌」。

專業股民們看到貼文後，紛紛留言回應建議「0050躺著都是賺，越跌越加碼」、「有，TSLA剛買幾天就漲10%」、「有漲啊，不過我是買gg」、「台積從去年到現在長了兩倍」、「錢都被GG吸走了 其他股漲屁啊」，有網友表示「反手做空」、「朋友從8500空手，還真以為空手就不會虧，通膨尬死你」，更多網友說「持股超過100家下跌，只有15家上漲」、「有阿，我就2330、006208兩支」、「我沒有，買什麼跌什麼，嗚嗚」。