妹妹操盤2個月賺18% 哥存股被笑「比你一年賺更多」

近期台股正夯，有網友表示，自己因為存股績效被妹妹嘲笑，她直說「2個月的績效就贏你一年」，看了出社會不到半年的妹妹的成交明細，她只花了2個月操作選擇權就賺了18％，讓他覺得相當自卑。

有網友在PTT發文表示，「家妹剛聊天時笑說我只會存股績效很丟臉，她兩個月的績效就贏我一年，她說她公司同事要下單時，都會通知她也會帶進帶出」。

該網友貼出妹妹的成交明細，她的本金約30萬，以這筆錢作為保證金買賣台指期，根據對帳單明細資料，從2020年11月23日至2021年1月8日，紀錄勝多敗少，扣掉手續費、交易稅成本，淨損益5萬4021元。

該網友說，「我妹才剛出社會不到半年，她的本金也不多也才30萬左右，能操作成這樣真的有點羨慕，而我的庫存則有中壽、群益期、第一金等存股標的，去年績效只比她好一點，昨天把55張中壽都拿去應賣了，如順利2月會有100多萬下來，請問各位我該繼續存股？還是打不贏就加入他？」

其他網友則留言「All In台積電以後換你笑他」、「你拿期權最好的時刻跟存股最糟的時刻比」、「台積電就送分題，貸款壓身家，實現財富自由」、「如果你現在有獲利就不要改變策略，變策略可能短期大賺，結果卻長期大賠」、「這種剛玩的特別會裝逼」。