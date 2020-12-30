金融股不受青睞萬四股價「太委屈」？網友：台股已成飆股時代

今年股市受疫情影響，台股一度重挫至8523點，創2016年8月以來新低。不過後續也因經濟復甦、疫苗問世等氛圍，台股一路向上衝破「萬四」，屢創歷史新高。資金輪動下多種類股皆有表現，不過有股民發現台灣的金融股似乎不受到青睞，對比當年瘋狂追捧的景象，如今顯得相當「委屈」。

「台灣散戶是不是已經對金融股無感了？」有股民在PTT股版上發問，如今年輕人都不曉得當年金融股的榮景，並舉出國泰金(應指國泰人壽，後併入國泰金控)為例，當初1800元的天價已不復見。鏡頭回到現在，國泰金(2882)目前股價42.2元，「股市都上萬四了，股價說實在委屈到極點」。他便好奇究竟是那些因素，讓金融股看起來不受到台灣市場青睞？

有網友回顧今年台股盛況，台積電(2330)、聯電(2303)、「天國一輝(中天、杏國、合一、杏輝）」、「航運三雄(長榮、陽明、萬海)」，紛紛認為現在已成飆股時代，「資金都去飆股了」、「這邊半根才算漲，金融股有辦法嗎」、「景氣復甦年誰跟你玩定存股」。且以大環境來說，金融業其中一部分收入是靠利差過活，低利率時代利差難以放大，金融股自然難以有太突出的表現。

部分存股擁護者則表示既然都在存股了，股價若不漲，應該是越低越好買，「就怕你沒耐心而已」。有存股族表示自己存了一年多的金融股，感覺起來跟定存相當類似。也有人重申，金融股股性就是這樣，若是想賺價差可以考慮去買別的類股。

有股民存金融股圖的是一份安穩，公開自己的操作心法，認為最好選與國家共存亡的標的，持續買進且股利持續投入，滾雪球到最後是「錢在幫你賺錢」，不用費心就能睡得安穩。有「億元教授」之稱的鄭廳宜也分析，存股首重企業不能倒、股價夠低，放眼望去只有金融股最符合存股的條件。