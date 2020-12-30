存股漲了他問「該賣嗎」 網一面倒：是不是誤會存股定義了

你也是存股族嗎？有位股民在PTT股票板發文，「小弟以前每買必套，繳了不少學費，後來決定改以存股當目標」，他手上最近一支持股已經有25%+，求教網友存股獲利，該賣掉落袋為安嗎？

原PO說，那檔股票他只有一張，自嘲「奈米級存股」，漲逾25%，小賺幾千塊。他考慮賣出賺價差，又擔心如果賣了，可能之後同一檔股票可能再也撿不到便宜股價。原PO求教網友，「想問問大家存股會賣出嗎？會設定獲利多少%後賣出？」

PO文一出，網友認為他是不是誤會了什麼？「只有一張，你跟我說存股？」、「先講你存股的定義再來探討這個」「假存股滾！存股有在賣的？你是賺波段吧」。

也有人給具體建議，「存股就是越跌越買，漲了抄心經」、「需要錢就賣，不需要就放，存股就是這麼簡單」、「本金大一點再存，複利效果才會明顯」、「我的存股賺了180%都沒賣，歷年股息還沒算」、「真存股沒有在賣的，定期定額不然就存錢耐心等崩加碼，不過前提是你存的公司不會變壁紙，每年發股利有填息」、「只有台積電留著不賣，其他股達到目標價就會賣出」、「賣不賣跟漲幾趴也沒什麼關係 是看實際標的價值多少」。

券商建議，存股可以參考向三大方向：穩定配息、產業前景佳以及善用ETF。「存股」要選「基本面良好，且穩健有配息的股票」，透過長期買進持有，靠著時間領股利。可以存個股，例如金融股，很多人也會存指數型ETF投資「一籃子股票」，例如0050、0056。一般而言，存股重點在於股數累積，而非聚焦股價漲跌，有耐心的人比較適合存股。