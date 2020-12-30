快訊

林淑芬等三人拒當萊豬立委 遭民進黨團罰款3萬、停權3年

境外+2！口袋裡的疫苗將解謎 陳時中下午2時10分說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

存股漲了他問「該賣嗎」 網一面倒：是不是誤會存股定義了

聯合新聞網 / 綜合報導
近年存股風行，券商建議，存股族可以參考「穩定配息、產業前景佳以及善用ETF」三大方向操作存股。報系資料照
近年存股風行，券商建議，存股族可以參考「穩定配息、產業前景佳以及善用ETF」三大方向操作存股。報系資料照

你也是存股族嗎？有位股民在PTT股票板發文，「小弟以前每買必套，繳了不少學費，後來決定改以存股當目標」，他手上最近一支持股已經有25%+，求教網友存股獲利，該賣掉落袋為安嗎？

原PO說，那檔股票他只有一張，自嘲「奈米級存股」，漲逾25%，小賺幾千塊。他考慮賣出賺價差，又擔心如果賣了，可能之後同一檔股票可能再也撿不到便宜股價。原PO求教網友，「想問問大家存股會賣出嗎？會設定獲利多少%後賣出？」

PO文一出，網友認為他是不是誤會了什麼？「只有一張，你跟我說存股？」、「先講你存股的定義再來探討這個」「假存股滾！存股有在賣的？你是賺波段吧」。

也有人給具體建議，「存股就是越跌越買，漲了抄心經」、「需要錢就賣，不需要就放，存股就是這麼簡單」、「本金大一點再存，複利效果才會明顯」、「我的存股賺了180%都沒賣，歷年股息還沒算」、「真存股沒有在賣的，定期定額不然就存錢耐心等崩加碼，不過前提是你存的公司不會變壁紙，每年發股利有填息」、「只有台積電留著不賣，其他股達到目標價就會賣出」、「賣不賣跟漲幾趴也沒什麼關係 是看實際標的價值多少」。

券商建議，存股可以參考向三大方向：穩定配息、產業前景佳以及善用ETF。「存股」要選「基本面良好，且穩健有配息的股票」，透過長期買進持有，靠著時間領股利。可以存個股，例如金融股，很多人也會存指數型ETF投資「一籃子股票」，例如0050、0056。一般而言，存股重點在於股數累積，而非聚焦股價漲跌，有耐心的人比較適合存股。

存股 台股 金融股 股利

延伸閱讀

鄉民大哉問「類股輪動誰決定？」網：這個關鍵決定的

無本當沖真好賺？營業員談「違約交割」可怕後果 網推勸世文

神人「航海王」持這股破萬張！ 光2天就獲利近6千萬

股票每賣必飆！小股民懷疑被大戶盯上 網讚「股海明燈」：想跟你對作

相關新聞

存股漲了他問「該賣嗎」 網一面倒：是不是誤會存股定義了

你也是存股族嗎？有位股民在PTT股票板發文，「小弟以前每買必套，繳了不少學費，後來決定改以存股當目標」，最近一支持股已經有25%+，求教網友存股獲利該賣掉落袋為安嗎？還是續抱？

【達人談投資】股票本益比越低越該買？ 華倫老師：景氣循環股不適用！

大多數投資人會用「本益比」來評估一檔股票的股價便宜與否，認為本益比越低的股票越有投資價值，但是有些股票長期本益比都很低，而有些則是永遠在高點位置，究竟應該如何看待「本益比」呢？

鄉民大哉問「類股輪動誰決定？」網：這個關鍵決定的

今年台股衝破萬四高點，買股幾乎變成全民運動。台股今(25)日開盤上漲26.7點，開在14,306.98點，早盤類股表現以航運股最為強勢，陽明(2609)開盤漲停，帶動運輸類股漲幅超過3%。不只航運熱，近日類股頻繁輪動，有位鄉民在PTT股票板提出大哉問：「類股輪動是誰決定的？」

為何風險大無本當沖人數還創新高？ 網狂轟：台灣人賭性堅強

近期台股熱度持續，許多股民躍躍欲試，就連無本當沖的人數也跟著創新高，有網友就疑惑，當沖容易被套住賠錢、風險高，但為何有這麼多人會選擇當沖？且人數還創新高...

熱門新聞

海盜船遇瘋狗浪！ 貨櫃三雄成交量逾140萬張

「航海王」股價搭海盜船！ 貨櫃三雄爆巨量大震盪

外資助攻 群創盤中股價超車友達

傳產三族群 撐起台股半邊天

台股創新高後拉回 爆近3000億元大量

運輸股爆大量 15檔盤中改寫今年新高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。