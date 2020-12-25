鄉民大哉問「類股輪動誰決定？」網：這個關鍵決定的

今年台股衝破萬四高點，買股幾乎變成全民運動。台股今(25)日開盤上漲26.7點，開在14,306.98點，早盤類股表現以航運類股最為強勢，陽明(2609)開盤漲停，帶動運輸類股漲幅超過3%。不只航運熱，近日類股頻繁輪動，有位鄉民在PTT股票板提出大哉問：「類股輪動是誰決定的？」

原PO表示，近日IC設計、太陽能、PCB、半導體、運輸、原物料，很多族群都是漲一波休息一波，最近比較多假突破後下跌，他很好奇，「決定目前要漲誰是由誰決定的？」，他提出幾個論點，「是法人主力討論後決定？還是其中一方出手，其他人跟呢？還是有散戶看不到的公式，一但滿足了直接購買？」

很多網友認為消息面影響大，「法人經常性研究類股消息面、報價，選股標準也可能類似，然後同行會消息互通，一起作帳」、「有時候看技術籌碼選完建倉，題材有搞頭就持續加碼，會有同步化的現象很正常啦」、「股票就是一種集體投票，當然是大家的意願決定」、「先連發新聞產業題材，再外資/投信點火，散戶再跟進」、「互通有無+集體共識」、「美國是看不見的手，台灣就是各種內線」、「類股輪動的邏輯是跟著景氣循環發展，所以某種程度而言，景氣循環也是國際集團一起聯合操控吧」。

有鄉民超極哀怨，「我決定，因為我賣完主力才會進去拉」、「散戶啊，散戶狂買的時候就要輪動了」、「你有10兆的話就你決定」、「錢多的決定」、「去問游迺文(涉嫌炒股的勞動基金局前官員)群組啊」。

關於「類股輪動」，就是市場上產業循環，不同產業可能輪番變成盤面領頭羊。其中包括利率、匯率、原物料漲跌、景氣、國際展覽、會議、賽事及天災疫情等因素也會造成類股輪動。譬如疫情初期，防疫生技類股熱；各國封城後，汽車、自行車類股也熱，當海運貨櫃供不應求，航運類股又成飆股。拜登主張綠電，他當選後能源類股也看漲，至於國家有重大基建需求或房市熱的時候，鋼鐵、水泥類股就會相對有撐。