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為何風險大無本當沖人數還創新高？ 網狂轟：台灣人賭性堅強

聯合新聞網 / 綜合報導
近期台股熱度持續，許多股民躍躍欲試，就連無本當沖的人數也跟著創新高。（本報系資料庫）
近期台股熱度持續，許多股民躍躍欲試，就連無本當沖的人數也跟著創新高。（本報系資料庫）

近期台股熱度持續，許多股民躍躍欲試，就連無本當沖的人數也跟著創新高，有網友就疑惑，當沖容易被套住賠錢、風險高，但為何有這麼多人會選擇當沖？且人數還創新高？

許多人為了能實現短期獲利，不至於被股票套牢，就會選擇無本當沖，避免夜長夢多的情形發生，原PO在PTT股板發文詢問，「當周圍的人聽到關於當沖的問題的時候，第一個直覺的反應，都是急忙地勸說別做當沖，理由不外乎就是風險高、危險，容易被套住賠錢，所以千萬別輕易嘗試」。

原PO也納悶，為何那麼多人都覺得風險太高容易賠錢，做當沖人數卻創新高，他表示，2017年當沖占比為18.67%，2018年占28.9%、2019年占26.26%，到了2020年佔比已拉升到約3成，「那不就顯示一堆人在做當沖嗎？那麼多人都勸別做當沖，那這些數據中，做當沖的人到底是從哪裡來的？」

而許多網友認為，當沖就是因為沒有本金，才會有眾多股民願意投機，「就一個把股市當賭場的概念」、「越窮越愛沖，越沖越窮，一整個向下螺旋」、「賭博風險多，你看賭場人有少過嗎？」、「台灣人賭性堅強阿」、「沉迷當沖主要是刺激啦，比賭博好玩」、「就全台最大賭場，客人多意外嗎？」

不過也有網友認為，現在台股熱，已是全民開戶的時代，新手或年輕一輩越來越多，受限於資金的確蠻可能提高當沖的比例，若是風險控制得宜，也是份收入不錯的工作。

當沖 台股

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