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無本當沖真好賺？營業員談「違約交割」可怕後果 網推勸世文

聯合新聞網 / 綜合報導
台股今年真的好熱，「無本當沖」口號喊得響亮，一位營業員在PTT股票板分享自己處理違約交割的經驗，提醒股民買股前注意遊戲規則。報系資料照
台股今年真的好熱，「無本當沖」口號喊得響亮，一位營業員在PTT股票板分享自己處理違約交割的經驗，提醒股民買股前注意遊戲規則。報系資料照

台股今年好熱，開戶數創高，大盤指數站上萬四繼續挑戰新高，外資頻頻上調個股目標價，法人甚至放話「明年台股有機會拚2萬點」。股民衝鋒試身手，「無本當沖」以小搏大，街頭巷尾、網路上都大談股票經，一位營業員看到股海亂象，忍不住在PTT股票板分享處理違約交割的經驗，提醒股民買股前注意遊戲規則，免得悔不當初。

原PO表示，「今天遇到了違約交割了。」也就是客戶下單成交，兩天後(T+2)的早上10點鐘，沒有準時入款到交割戶，券商報違約。一旦報了違約，根據法規，證券商最多可以成交金額7%上限，向投資人收取違約金。

原PO特別提醒，7%不是單邊金額，而是買賣總成交量，假設當天沖好沖滿，以買股金額490萬上限來計算，490萬*2*7%=68.6萬，光違約金就高達68.6萬，還有490萬交割金額。原PO說，券商報違約，後續處理要看客戶的態度，如果態度良好且積極還款，可以幫忙協調，但如果還不出款，就會按照合約走，後果相當嚴重。

原PO說，因為金融業「信用至上」，違約交割是相當嚴重的事。「違約了等於你信用破產，縱使結案了...之後辦信用卡或是開戶、甚至房貸、車貸都會有困難。」金融相關行業都能查到案底，「其他券商可能也不敢繼續讓你交易」，也就是說以後可能再也不能買股票。

網友大讚這篇真是勸世文，「我的營業員換了好幾個，每個都會前一天提醒我」、「長知識了」、「善意提醒，下單前先看有沒有禁現沖 」、「有債權協商過的也會被知道，終生污點」、「沒時間盯盤最好不要當沖亂空，曾經不小心睡著醒來就收盤」、「抽股票錢不夠算違約」、「沒有無本當沖這回事，凡事都有代價的，推勸世」、「窮人本來就不適合當沖」、「違約交割可大可小，忘記放錢通常都屬於小事，但還是不要太常搞你的營業員」、 「違約交割要是金額大的話，還觸犯刑法的」。

台股 當沖

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