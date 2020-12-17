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新手玩股「1年賺4萬」值得嗎？ 內行曝四字關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO玩股一整年卻僅賺了4萬元，讓他心生疑惑道，「是不是浪費時間？」。圖／Ingimage
原PO玩股一整年卻僅賺了4萬元，讓他心生疑惑道，「是不是浪費時間？」。圖／Ingimage

投資方式百百種，最常見的就是儲蓄險、基金、及投資股票，民眾可以依照需求選擇適合的投資理財。有網友分享，投入股市打滾一整年，最後結算卻只賺入4萬元，讓原PO不禁疑惑道，「是不是有點浪費時間？」

一名網友於《PTT》上發文表示，他已投入股市一年的時間，新手投股便遇股災，美股好幾次融斷、台股也直達天價14300點，許多股票史上鮮少發生的事情都降臨在2020，庸庸碌碌到了年尾結算時，卻發現扣除本金後只賺了4萬元，對此不禁感到自我懷疑道，「是不是有點浪費時間？有沒有八卦」。

有網友留言表示，「有賺就是福」、「有賺就贏一堆人了」、「不要賣就不算賠了」、「還有賺就要偷笑了」、「有賺已經贏80%的人了」、「有玩到就好，至少沒賠錢」、「賺得還是比定存多，怎樣都不算虧」。

但有內行網友點出「隱形成本」的重要性，「換算時間成本，是蠻沒用的」、「收手吧，大漲年你只賺4萬，代表正常的股市，你是賠一屁股的」、「30幾萬天天看盤，只賺4萬有點少」、「除了本金還要看你花多少時間在上面，時間不多的話就繼續，如果一天盯兩三個小時就別了」。

台股 理財 PTT

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