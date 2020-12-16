股市小白好奇「跟著投信吃香喝辣」？ 網：看看勞退就懂

今年台股衝上萬四新高，股市特別熱，今(16)日收盤漲235.94點，收在14,304.46點，漲幅1.68%，成交量2,499.25億元。根據證交所統計資料，今年前11月台股投資累計開戶人數破新增60萬人，買股幾乎成了全民運動。有位「股市小白」在PTT股票板發文，說最近才開始玩股票，發現很多人喊「跟著投信走」，想求教如果跟著「三大法人」之一的投信走，有沒有什麼訣竅或邏輯呢?

原PO說他是股海新手，最近操作都以「技術為主、籌碼為輔、再加點題材面」，最近聽到大家都說「跟著投信走」，「投信進場就進，出場就出」，但他以近來飆漲的航運股長榮(2603)為例，覺得跟著走有點危險。他也說有時候投信大買也沒漲，所以想知道「跟著投信走」操作要注意什麼？

網友含淚，要他別天真了，「勞退就投信操作的，你覺得呢？」、「我之前一檔跟著投信走，結果被外資殺爆」、「跟投信買鴻準被套3個月」、、「投信買進東洋，然後立馬發生疫苗授權沒拿到事件，直接套山頂」、「你可以看一下最近的合晶，投信~呵呵」。

有網友切入重點，「股本不能太大，OTC的比較適合」、「投信本多而且是別人的錢，你還是別亂跟吧」、。「投信在喊的 你傻傻被騙進去幫忙拉高？」、「我都跟長榮王走」。

也有人挺投信，「短線急拉急漲，有87%是投信搞出來的」、「有看過投信幫大戶出貨嗎？」、「投信群創從10塊買到14塊，根本強」、「投信倒貨超狠，可以倒到一張不剩，比散戶狠多了」。