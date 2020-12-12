快訊

台鐵猴硐明天單線通車疑又有變數 問題可能卡在這裡

台股瘋漲 網熱議：股市心法今年被重新改寫

聯合新聞網 / 綜合報導
台股示意圖。（本報系資料庫）
台股示意圖。（本報系資料庫）

年底將近，本周台股又寫下歷史新高，有網友就認為以往的股市心法，如：別人貪婪我恐懼、擦鞋童理論、人多的地方不要去等等，似乎已經不適用於台股上，讓他感嘆「股市的心法是不是經過2020要重新改寫？」

網友在PTT股版發文表示，感覺今年的台股完全改寫一些股市有名的心法，如別人貪婪我要恐懼，原PO舉例「『別人貪婪我要恐懼』，現在大多數投資人都很貪婪，股市就是狂漲，『擦鞋童理論』，連擦鞋童都在討論股票就要小心了，但開戶數大增已經很長一段期間也沒看股市怎樣，其實就連我去操場運動我都聽到好幾個大媽在討論要買台積電聯電，而這些股票也是卯起來漲，『人多的地方不要去』但現在人人都往股市衝還是照漲不停。」

文章一出許多網友紛紛都認為，台股現在的確已經不能用以往經驗來理解，「股市新心法：台股不會跌」、「無腦多，換車換房換現金」、「無腦多小白兔賺最多，打臉股市老人跟專業經理人」、「很多財經專家，現在都在賣課程，洗腦不敢進場的，敢進場的，都賺飽飽」、「別人貪婪我更貪婪」。

不過也有網友持保守意見，「趨勢只看一天？」、「笑死每次暴跌都會改寫一次，你那邊是第幾版啊？」、「等你看到別人買股票在賺錢終於受不了買的那天，就跌」、「是你不懂還在那改寫笑死」。

台股 台積電 聯電

延伸閱讀

廈門民警「打擊法輪功」遭美制裁 環時：笑死了！

台灣錢潮滾滾／ 股匯齊飆 房車熱 電商亮眼

基金特蒐／台股三族群 明年看漲

一周熱門零股／元晶、第一金等四檔 躋身十強

相關新聞

台股瘋漲 網熱議：股市心法今年被重新改寫

年底將近，本周台股又寫下歷史新高，有網友就認為以往的股市心法，如：別人貪婪我恐懼、擦鞋童理論、人多的地方不要去等等...

聽朋友建議買股票 賠錢還被女友甩討拍挨轟

投資風險有高有低，許多人會選擇「買賣股票」作為投資項目。有網友分享，聽信朋友推薦買了股票，下場卻賠到爆，原PO發文討拍，但原因曝光後卻被網友罵翻。

台積電高漲還能買嗎？ 自家員工9個月賺進百萬曝真相

台股近日突破1萬4大關，其中台積電更是日益高漲，今日雖然跌了8元，但收盤仍落在512元，有台積電員工就透露，自己從3月開始買進台積電，9個月就...

資金行情熱 富蘭克林華美投信：全球高收益債券具空間

2020年因受第1季新冠肺炎衝擊下，美歐央行雨天撐傘，緩和系統性風險，加上成熟市場相對具備醫療資源與政策籌碼優勢，儘管目...

台積電1000元後台股會發生什麼事？網揭「用這招」：繼續玩

台股昨(9)日盤中由黑翻紅，終場上漲29.74點，收在14,390.14點，指數繼續創新高，而半導體龍頭台積電熱度也相當高，日前盤中也衝上525元的天價。有網友好奇問，如果台積電股價漲到1000點後，會對台股或相關商品有什麼影響？引發網友熱議。

他問台積電停利點要設在哪？ 網一面倒「除了這點不然不賣」

台股日前突破1萬4大關，其中「護國神山」台積電更是熱度越來越高，許多人趁著這波熱潮賺了不少錢，有網友就問到在這樣日益高漲的狀態下，「台積電...

台股高漲他卻賠慘... 網點破綻笑回「你進場就跌了」

台股近日突破1萬4大關，日益高漲下，許多人都非常開心賺了不少錢，但在這波火熱的賺錢之餘，有網友就表示自己卻虧損8萬多，讓他傷心問到「台股是...

神人「航海王」持這股破萬張！ 光2天就獲利近6千萬

新冠肺炎肆虐全球，許多行業都受到影響，但海運業卻因為疫情的關係，帶動發展。航運股長榮今日就漲到28.5元，有神人就貼出自己的對帳單，光是兩天...

老婆半年當沖虧12萬！他憂「玩股走火入魔」過來人給建議

台股站上萬四後，7日仍持續走高，收盤14,256點，再次同步創歷史新高。不少股民也在今年收益滿載，幾家歡樂幾家愁，有網友則表示自己太太因為同事關係開始接觸股票，沒想到她玩當沖半年來已經虧了12萬，感覺下來已經到了「走火入魔」的地步，好像不進出就渾身不對勁，也不管總虧損多少，他急得上網問大家該怎麼辦？

大盤破萬四推薦買台積電被嫌貴 他不解「為何當初大家敢追宏達電？」

台股昨（7）日盤中與收盤各寫14,306點與14,256點，再次同步創歷史新高，而台積電收盤股價514元與市值13.32兆元同寫新高，穩居台股市值龍頭，雖然台積電股價過去這段期間已經不斷攀升，但也因半導體未來市況看好，加上其接下來的財測展望佳，許多分析師仍認為台積電股價還有上漲空間。

疫情取消婚禮蜜月賠20萬 他拿頭期款投資4檔台股又狂賠

2020年新冠肺炎肆虐，還有多位名人不幸去世，不少人都直呼「2020怎麼了？」有網友分享今年結婚與投資股票的悲慘經驗，除了婚禮與蜜月旅行因為疫情被迫取消，賠了20萬元外，前後買了幾檔股票也都賠錢，帳面損益至少達-30%，讓他直呼「失志的時候千萬不要投機取巧，否則只會越賠越多洞越大」。

台股基金第一名績效投信 明年聚焦十大產業

受惠美國總統大選不確定性消散及新冠疫苗傳出捷報，台灣加權指數突破「萬三」後即便轉為高檔震盪，仍展現向上攻堅氣勢。展望20...

熱門新聞

驅動IC族群 小摩按讚

中鋼董座：福不能享盡 帶頭轉型

權王17日除息 受矚目

中鋼盤價大漲6％ 下游歡呼

台積電止跌收516元 外資卻是連三賣

5G熱度勝石油？國泰台灣5G+申購再爆量

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。