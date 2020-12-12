台股瘋漲 網熱議：股市心法今年被重新改寫

年底將近，本周台股又寫下歷史新高，有網友就認為以往的股市心法，如：別人貪婪我恐懼、擦鞋童理論、人多的地方不要去等等，似乎已經不適用於台股上，讓他感嘆「股市的心法是不是經過2020要重新改寫？」

網友在PTT股版發文表示，感覺今年的台股完全改寫一些股市有名的心法，如別人貪婪我要恐懼，原PO舉例「『別人貪婪我要恐懼』，現在大多數投資人都很貪婪，股市就是狂漲，『擦鞋童理論』，連擦鞋童都在討論股票就要小心了，但開戶數大增已經很長一段期間也沒看股市怎樣，其實就連我去操場運動我都聽到好幾個大媽在討論要買台積電、聯電，而這些股票也是卯起來漲，『人多的地方不要去』但現在人人都往股市衝還是照漲不停。」

文章一出許多網友紛紛都認為，台股現在的確已經不能用以往經驗來理解，「股市新心法：台股不會跌」、「無腦多，換車換房換現金」、「無腦多小白兔賺最多，打臉股市老人跟專業經理人」、「很多財經專家，現在都在賣課程，洗腦不敢進場的，敢進場的，都賺飽飽」、「別人貪婪我更貪婪」。

不過也有網友持保守意見，「趨勢只看一天？」、「笑死每次暴跌都會改寫一次，你那邊是第幾版啊？」、「等你看到別人買股票在賺錢終於受不了買的那天，就跌」、「是你不懂還在那改寫笑死」。