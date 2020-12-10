聽朋友建議買股票 賠錢還被女友甩討拍挨轟

投資風險有高有低，許多人會選擇「買賣股票」作為投資項目。有網友分享，聽信朋友推薦買了股票，下場卻賠到爆，原PO發文討拍，但原因曝光後卻被網友罵翻。

一名網友在《爆料公社》上發文分享，他是一名股票初學者，十一月中因為聽信朋友建議買了某家股票，但結果卻是大賠錢，甚至因此與女友鬧翻分手。對此原PO抗議表示，當初提出建議的朋友不僅消失，也不願意賠償，而警察也拒絕受理。原PO覺得壓力很大，不僅睡不好也吃不好，賠錢又分手，便發文尋求網友幫助。

文章發布後，網友們一面倒表示，「有賺錢你也不會分朋友，為什麼要朋友賠？」、「如果這樣要賠償，那些投資顧問早就跑路了」、「我昨天買了大樂透沒中，我也好想叫台灣彩券退我錢」、「賺錢算你的，賠錢算朋友的，這麼好」、「不做功課，套牢活該」、「投資有賺有賠，有賺你也不會分給他啊，有賠還要人家賠給你，這麼穩賺不賠我也要」、「就是因為這樣，所以賺錢都自己來就好，沒聽過一句話『風險自負』嗎？」

有網友認為原PO心態錯誤，「要做任何投資以前，不是都要先做功課嗎？怎麼會只因為朋友推薦就貿然下手了呢？」、「買股票真的還是多多做功課，怕賠太多還是用存股的方式吧，不要再怪別人了，就當做學費吧」。