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台積電高漲還能買嗎？ 自家員工9個月賺進百萬曝真相

聯合新聞網 / 綜合報導
台積電。圖／本報系資料照
台積電。圖／本報系資料照

台股近日突破1萬4大關，其中台積電更是日益高漲，今日雖然跌了8元，但收盤仍落在512元，有台積電員工就透露，自己從3月開始買進台積電，9個月就賺了超過100萬元，直言「雖然常有人說2330太貴，但我還是會持續買進」。

原po在ptt「Stock板」上發文表示，日前得益於台積電的大漲，投資損益終於突破100萬元，並稱自己只是個業餘投資人，「本金也不多，有這種成績已經很滿足」。他談到今年3月疫情大爆發後，就開始分批買進台積電（2330），一次買1到300之間的零股，到目前為止庫存4張，平均成交價落在280元左右，還趁著低點陸續買進元大投信（0050）、富邦公司治理（00692）、大成（1210）以及20多張金融股，至於投資得利大多數還是靠台積電，畢竟「0050與00692漲也是靠台積電的關係」。

原po接著爆料，其實自己就是台積電的員工，所以公司文化與研發能力很清楚，即便股災還是放心一直買，他認為「唯有強大護城河才是值得投資的公司」，並舉例曾看過一本書上提到，「盈餘少或股息少不一定不值得投資，得看它是否拿去加深加寬護城河」，而這也是巴菲特最欣賞的公司，擁有長期競爭優勢。

台積電股票突破500元後，許多人都認為太貴，不敢持續買進，原po表示自己還是會一直買下去，認為「即便買不起一張買零股也行，我覺得不用糾結一張是否太貴，只要投資標的有護城河，有競爭優勢，去計較買不買得到一張是沒意義的」。

貼文一出引起熱議，網友紛紛留言「台積員工給推」、「光台積員工，人生就已經完美ending了！」、「台積員工加油，股市靠你們了 」、「股市真的是好東西，進不去台積，還是能分到它的利益」、「這種文出來幾乎都是某種訊號，穩了」、「台積電員工支持自家股票很棒啊」。

台積電 PTT 台股

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