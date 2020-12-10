台積電1000元後台股會發生什麼事？網揭「用這招」：繼續玩

台股昨(9)日盤中由黑翻紅，終場上漲29.74點，收在14,390.14點，指數繼續創新高，而半導體龍頭台積電熱度也相當高，日前盤中也衝上525元的天價。有網友好奇問，如果台積電股價漲到1000點後，會對台股或相關商品有什麼影響？引發網友熱議。

網友在臉書「股版」發文，表示最近在思考一個問題，台積電股價漲到1000點，每跳一個tick(波動)5元就影響台股近50點，也同樣影響台指期50點，漲停一次影響將近台股1000點，漲5%也影響500點。

他也認為，如果台積電站上1000點，可能造成台股或相關產品影響，像是台指期貨一下就爆倉，ETF商品折溢價過大，感覺上控制台積電者就能得天下，衍生性商品通通不用玩了，他也好奇台積電1000點後會發生什麼事，是不是趕緊把籌碼從外資中搶回來？想問有沒有專家人士能提供分析。

網友看了也紛紛回覆「(大盤)早就是台積電的形狀拉，不然今天是怎樣」、「扣除台積電，大盤沒有漲很多阿...跟年初比的話」、「台股就是台積電拉」、「幻想伯，台積電1000點等於谷哥的市值，有可能嗎」、「外資發大財」。

但也不少網友認為「學美國拆股阿，放心啦」、「拆股阿，1分2回五百繼續玩~」、「放心，金愛管委員會總能見招拆招，不用擔心無謂的議題」、「一千八成會拆股免緊張」、「搞不好到時候就分割股票了」、「改規則就好了還不簡單」。