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他問台積電停利點要設在哪？ 網一面倒「除了這點不然不賣」

聯合新聞網 / 綜合報導
台積電。圖／本報系資料照
台積電。圖／本報系資料照

台股日前突破1萬4大關，其中「護國神山」台積電更是熱度越來越高，許多人趁著這波熱潮賺了不少錢，有網友就問在這樣日益高漲的狀態下，「台積電的停利價格，大家設多少？」，沒想到貼文一出網一片倒回「台積電沒有在賣的啦」。

原PO在PTT「Stock板」上發文表示，在今年三月中，用250塊的價格買到2張台積電股票，若照9日的收盤價520元去算，獲利已經翻了1倍以上，完全突破了自己的停利點，而有在買股票的都知道，最重要的就是堅守紀律停損跟停利。

原PO接著說，現在已經超過當初預設的停利點，變得有點像煞不住的火車，一直往前衝，不知道該怎麼停利，漲成這樣，說到底抱上抱下也只是紙上富貴，直言「做股票應該不是說買來當遺產，而是挑個好時機賣出賺取現金吧！」，並好奇的問鄉民們「大家買台積電的停利點是設幾塊呢？」

貼文一出引起熱議，網友幾乎一面倒的回應「這邊台積電買了就是不準賣的啦」、「台積電唯一的風險就是政治風險」、「除非獵人畫到結局，不然我不考慮賣」、「上看1000，不要不信」、「台積電已經不需要賣了」、「台積電就是有錢就買，然後退休沒花完還可以當傳家寶」、「我的停利點設2000，給你參考一下」、「我隔壁阿嬤年輕時100買的到現在都還沒賣」。

雖然多數網友都瘋狂看好台積電，不過也有網友表示「一堆傻子，不賣你的錢就卡在股市，紙上富貴是能幹嘛？」，股票有漲也有跌，網友說法只能當作參考，建議要下手前還是多熟悉點股盤操作比較實在。

PTT 台積電

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