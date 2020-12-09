台股高漲他卻賠慘... 網點破綻笑回「你進場就跌了」

台股近日突破1萬4大關，日益高漲下，許多人都非常開心賺了不少錢，但在這波火熱的賺錢之餘，有網友就表示自己卻虧損8萬多，讓他傷心問到「台股是不是真的不會跌了？」

原PO在PTT的「Stock板」上發文表示，台股在三月大跌過一次，後來瘋狂救市，除了自己，身邊每個朋友都賺飽飽，不管是台股還是美股，每個損益都破六、七位數，甚至有些朋友都已經開始看房子、裝修房子、換車，只有自己的損益還是負的。

原PO接著說，自己有種台股不會再跌的錯覺了，並貼出自己的對帳單，圖中可見已經虧損8萬5301元，雖然虧損稱不上多，但對是小資族的自己也傷了不少，而且想到只有自己還在賠錢，股板的鄉民基本上應該都賺到盆滿缽滿，因此難過問到「照這種漲法，還有空軍嗎？這些熱錢要持續多久？」

貼文一出引起熱議，網友紛紛同情表示「你要問全球是不是不會跌才對」、「你進場就跌了，不要進」、「選錯股了，多看財經新聞吧」、「你是不是跑去買生技股」、「現在剛開戶大學生都贏你了」、「生了一場不會跌的病」、「你買的時候就會跌了」。

另外，先前股癌社團裡就有位反指標大神「GG Love」，只要他一進場就開始跌，他一睡覺，美股就大漲，」甚至連雞排妹都驗證，如此神準的反指標也讓股癌特別為他發文，笑說「至今看來買什麼跌什麼，群裡一夥人發現可以靠他殺價來買進心儀標的，五星推爆、花式吹捧。」