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大盤破萬四推薦買台積電被嫌貴 他不解「為何當初大家敢追宏達電？」

聯合新聞網 / 綜合報導
美國科技股飆漲，外資圈對台積電啟動新一波上修行情。（本報系資料庫）
美國科技股飆漲，外資圈對台積電啟動新一波上修行情。（本報系資料庫）

台股昨（7）日盤中與收盤各寫14,306點與14,256點，再次同步創歷史新高，而台積電收盤股價514元與市值13.32兆元同寫新高，穩居台股市值龍頭，雖然台積電股價過去這段期間已經不斷攀升，但也因半導體未來市況看好，加上其接下來的財測展望佳，許多分析師仍認為台積電股價還有上漲空間。

對此，有網友就在ptt股市版發文，認為其實很多人覺得台積電股價現在太高，所以不敢買，他舉了以前一堆股民追捧宏達電的例子，疑惑問說，以前宏達電漲到1000元，大家都還敢喊著要買了，怎麼遇到台積電反而退縮了？

該名網友寫道，最近台股大盤漲那麼多，都突破萬四了，一些同事跑來問他「有沒有推薦的股票？」他都建議可以買台積電，同事卻覺得股價太高，他回同事說台積電今年很賺錢，而且EPS（每股稅後盈餘）第三季累計已經比去年全年高了，況且本益比也還沒有很高。

他跟同事們分析了一大串，大家依然半信半疑，最後又跟他講太貴了買不下去，「我從400元喊到現在…，結果還是沒人買。」後來他乾脆推薦大家買0050，「長期來講大盤整體績效最好，很少有個股漲得贏大盤」，講了這麼多，同事卻還是覺得0050現在太高，100多元了買不下去，讓他傻眼的是，竟然有一個同事跑去買生產口罩的不織布大廠恆大，可是其股價也已突破百元了。

發文的這名網友覺得相當感嘆，他想到當年宏達電股價漲到1000元時，一堆人捧著現金要買，「到底為何人們連宏達電都敢追，台積電卻不敢？這心態怎麼分析？」

底下有人留言回應認為，這二支股票的時空背景不同，而且大家會給品牌較高本益比，看衰代工。「用三星當對比就好了，宏達電1300元時，市佔是贏三星的」、「宏達電當年在飆的時候，台積電算什麼？」

還有人認為「現在不買台積電，難道要等它繼續再漲上去才買？」也有人質疑說不一定要買整張，「現在盤中零股就能買了，說太高買不起都騙人的」、「沒錢的人只敢挑便宜的買吧，以為自己在撿黃金。」

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台積電 宏達電

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