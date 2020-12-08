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老婆半年當沖虧12萬！他憂「玩股走火入魔」過來人給建議

聯合新聞網 / 綜合報導
網友表示，太太因為玩股票當沖，半年來已經虧損約12萬，但仍沒有要停手的意思，很怕她把積蓄都賠光。 本報資料照片
網友表示，太太因為玩股票當沖，半年來已經虧損約12萬，但仍沒有要停手的意思，很怕她把積蓄都賠光。 本報資料照片

台股站上萬四後，7日仍持續走高，收盤14,256點，再次同步創歷史新高。不少股民也在今年收益滿載，幾家歡樂幾家愁，有網友則表示自己太太因為同事關係開始接觸股票，沒想到她玩當沖半年來已經虧了12萬，感覺下來已經到了「走火入魔」的地步，好像不進出就渾身不對勁，也不管總虧損多少，很怕太太之後賠光所有積蓄，他急得上網問大家該怎麼辦？

一名男網友在PTT「股版」發文，他表示太太因為同事關係，開始接觸股票，五月到八月，虧損大約3萬多，上個月則到了快4萬，隱約有感覺到她在玩當沖，自己因為十年前玩股票賠光所有積蓄，因此這幾個月一直奉勸太太做股票不會賺錢，更不用說當沖。

而在上個月他也和太太約定好，由他負責挑股票，而太太則管買賣，然後不能再自己買股票，結果運氣好的情況下，總算把虧損的3萬多元拉到獲利1萬多，日前他感覺水位有點高，於是把一隻獲利4%先出脫來降投資水位。

沒想到當天晚上，和太太確認目前損益後，才發現太太其實這半年來投資虧損了快12萬，聽完原po已經昏頭，更打擊的是，太太又把降水位的錢拿去當沖，全被套牢，他才發現原來在協助投資的情況下，太太還是繼續玩當沖，而且八成都被套牢。

原po覺得太太已經玩股票玩到「走火入魔」的程度，好像只要不進出就渾身不對勁，也不管總虧損多少，他心急的情況下，想來問問網友們，如果遇到這個狀況有沒有什麼方式可以挽回？真的很擔心太太有一天把全部積蓄賠光。

網友看到此文也紛紛回應「斷頭一次才知道痛」、「賭博會上癮的，她不是第一個，也不會是最後一個」、「當沖真的是不沖不舒服」、「當沖還套牢80%？這不只當沖問題吧，紀律也沒有」、「5-8月這錢熱的時段也能虧12萬...」、「我覺得這需要心理醫生啦，這應該不是想投資了」。

當沖適合玩短線的股民，根據台股交易規定，買進的股票當天不能賣出，要等到下一個交易日，但若是現股當沖和資券當沖，當天買進的股票能當天賣掉，若是賺到價差，等於不出一毛錢就能等價差入帳，但若是不幸賠錢，也要支付賠錢的價差還有手續費、交易稅。

投資人如果要現股當沖交易，必須符合開戶滿三個月、最近一年買賣成交筆數達10筆以上，並且須簽署「有價證券當日沖銷交易風險預告書暨概括授權同意書」及「證券商辦理應付當日沖銷券差有價證券借貸契約書」。

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