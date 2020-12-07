疫情取消婚禮蜜月賠20萬 他拿頭期款投資4檔台股又狂賠

2020年新冠肺炎肆虐，還有多位名人不幸去世，不少人都直呼「2020怎麼了？」有網友分享今年結婚與投資股票的悲慘經驗，除了婚禮與蜜月旅行因為疫情被迫取消，賠了20萬元外，前後買了幾檔股票也都賠錢，帳面損益至少達-30%，讓他直呼「失志的時候千萬不要投機取巧，否則只會越賠越多洞越大」。

有網友在PTT發文表示，去年滿心期待地準備婚禮與蜜月旅行，期待美好的2020年，今年初卻疫情大爆發，1月家人驟逝、2月投資「元大S&P原油正2」（00672L，已下市）、3月遇上股市大暴跌、4月指揮中心宣布禁止百人以上集會，導致婚禮被迫取消，蜜月旅行也無法出遊，買的還是不能退款的方案，算下來賠了20萬元。

上半年的不順遂讓該網友心有不甘，他心想都那麼糟了，下半年房子也不用買了，決定拿出一點頭期款投資，希望可以稍微回本，他以47元買入「康那香」（9919），178元入手「恆大」（1325），考慮到疫情下，許多人都會待在家打遊戲，遊戲股票應可賺錢，便在88元買入「網龍」（3083）。

想不到新買的股票都在他買入後走跌，該網友雖然一路賠錢，但仍不死心，又因看好雙11商機，以144元買入「網家」（8044），結果卻「一路向南不回頭」，再次賠錢。

該網友表示，買房頭期款都被他套牢，帳面損益至少達-30%，他終於清醒，並表示，「會這樣投機是因為上半年過的太悲慘，也因為疫情打亂了所謂有跡可循的各種面指標，負能量爆炸，覺得世界末日，覺得即使循規蹈矩還是會死、會超乎尋常，所以就自亂陣腳胡亂投資，2020年末終於清醒了」。

該網友說，「希望明年能做一個家庭計畫表，不應該這樣把自己的血汗錢這樣丟到水裡，2021年一切從心開始、重新開始，我犯了你可能會犯的錯，提醒各位新手散戶，不了解不懂的不要碰，人多的地方不要去，不要聽信謠言，失志的時候千萬不要投機取巧，只會越賠越多洞越大，更慘的會家破人亡啊，還有下夜班腦袋不清楚的時候千萬不要看盤」。

該網友的親身經驗讓其他人不勝唏噓，留言鼓勵他「祝福東山再起」、「投機太多，穩穩賺回來吧」、「學會止損真的很重要」、「先不要玩了吧」、「至少你肯認錯還分享」、「拍拍，明年一定賺大錢」、「這篇真是台灣慘戶的經典範例」。